Oscar passa por novos exames e não se lembra de ter desmaiado

O meia Oscar permanece internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para a realização de uma bateria de exames após apresentar alterações cardíacas e desmaiar durante um teste físico no CT do São Paulo, na última terça-feira (11/11).
Aliás, nas últimas horas, nenhuma anomalia foi detectada nos exames realizados. O jogador passou por eletro e ecocardiogramas, além de ultrassonografia no pescoço, todos dentro da normalidade.
Os exames fazem parte de um protocolo médico destinado a identificar possíveis causas do desmaio, que ocorreu enquanto Oscar realizava um exercício de bicicleta ergométrica.
Como parte do processo, o atleta está sendo submetido também ao exame de Holter, que consiste no monitoramento contínuo da atividade elétrica do coração por pelo menos 24 horas, com o uso de um aparelho portátil. Aliás, na manhã desta quarta-feira (12/11), Oscar tranquilizou torcedores e fãs por meio de uma publicação nas redes sociais:
"Muito obrigado pelas mensagens e orações. Vai ficar tudo bem, se Deus quiser", escreveu o jogador.
Oscar chegou a ficar desacordado por cerca de dois minutos e, segundo relatos, não se lembra do momento em que passou mal. O episódio deixou o meia abalado e o fez refletir sobre a possibilidade de encerrar a carreira, dependendo da avaliação final dos médicos. O resultado completo dos exames será determinante para definir os próximos passos de sua recuperação e o futuro como jogador profissional.
