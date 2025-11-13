Flamengo volta à Arena Pernambuco após quase quatro anos

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ao entrar em campo no sábado (15/11) para seu próximo compromisso, o Flamengo retornará a um estádio que não atua desde 2021. Afinal, o Rubro-Negro jogará na Arena Pernambuco, onde enfrenta o Sport, em jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 18h30 (de Brasília).

Dessa forma, encerrará um hiato de praticamente quatro anos, visto que a partida citada ocorreu em 3 de dezembro de 2021. Na ocasião, em jogo que valia pela 35ª rodada do Brasileirão 21, os times ficaram no 1 a 1.

O duelo, aliás, marcava a primeira partida após o rebaixamento matemático do Sport à Segundona de 22. E, por coincidência, este jogo de sábado pode concretizar nova queda do Leão da Ilha – logo em seu ano de retorno à elite. Pelo lado do Fla, aquele tropeço representou o primeiro compromisso após a perda do título brasileiro. Afinal, o Atlético-MG vencera o Bahia no dia anterior, garantindo a conquista de maneira antecipada. O Flamengo terminaria aquela edição com 71 pontos, incríveis 13 atrás do Galo Doido.

Os remanescentes do Flamengo

O jogo em questão contou com poucos jogadores que remanescem no elenco rubro-negro carioca. Exemplos únicos são Michael, Pedro e Bruno Henrique, titulares na ocasião (o técnico era Maurício Souza). Micha, aliás, marcou o gol do Fla, aos 40? do primeiro tempo, aproveitando assistência de Pedro. Gustavo, porém, empatou aos 6 da etapa complementar, dando números finais ao embate na última visita flamenguista à Arena Pernambuco.

Atualmente, porém, a história pode ser outra para o Fla, que vem empatado em pontuação com o líder Palmeiras. Os times possuem 68 pontos e, faltando seis partidas para o fim do certame, lutarão ponto a ponto pelo título brasileiro. Bom situar também que ambos são os finalistas da Libertadores, que será decidida no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru.

