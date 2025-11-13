Festival Wake Up agita as águas do Lago Paranoá até domingo

O Lago Paranoá se prepara para receber o festival esportivo Wake Up Brasília, de hoje (14/11) a domingo, das 8h às 17h. A competição será realizada no Parque Deck Norte, e os ingressos gratuitos. O evento incluiu dois campeonatos wakeSurf e wakeboard, e conta com a participação de mais de 100 competidores profissionais e amadores.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A programação inclui oito atividades gratuitas para o público: skate, jiu-jitsu, slackline (desafio de equilíbrio), escalada, yoga, funcional, bungee jump e futmesa. O festival espera reunir mais de 10 mil pessoas nos três dias de portas abertas.

"O Wake Up Brasília é mais do que um festival, é uma experiência completa, que une esporte, cultura e consciência ambiental em um dos cenários mais icônicos da capital", destaca a organização do evento

O wakeboard é um esporte aquático praticado com uma prancha, semelhante a de snowboard, puxada por uma lancha ou sistema de cabos. O wakesurf não utiliza cordas, e o atleta surfa na onda gerada pelo próprio barco.

Dentre os nomes confirmados no evento realizado pelo Instituto Inspirar a Produzir, com apoio da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal, estão o surfista profissional e referência mundial, Pedro Scooby, e o campeão brasileiro e vice-campeão mundial de wakeboard, Felipe Miyato. O atleta de wakeboard é natural de Brasília, além de ser tricampeão latino-americano e campeão pan-americano, e uma das grandes referências da modalidade no país.

"A sensação de competir em casa é sempre boa, você pode estar com a família, pode ficar com os amigos, no lugar que você está acostumado a treinar. A expectativa está bem legal para esse evento. É um festival um pouco diferente, teremos vários esportes envolvidos, será uma grande feira de esportes", destacou Felipe Miyato, ao Correio.

Além de competidor, Felipe também administra uma escola de Wake em Brasília, assim como Talita Flausino, multicampeã brasileira de wakesurf. A paulistana de 41 anos, participante do evento na capital, afirma que dar aulas a faz enxergar o esporte sob uma nova perspectiva.

"Ensinar me faz enxergar o esporte de outra forma, com mais atenção aos detalhes, na técnica. Cada aluno traz um desafio diferente para a gente, além disso, é gratificante inspirar novas pessoas a praticar o wakesurf. Mesmo depois de tantos títulos, cada campeonato é uma nova oportunidade de evoluir, testar o limite e curtir o esporte", afirmou Talita.

Além de Talita no wakesurf, o Wake Up Brasília terá a presença do campeão mundial Marcos Protta. Apesar de não ser natural da capital federal, o atleta carioca de 42 anos viveu grande parte de sua vida no DF. Foi inclusive no quadradinho onde conheceu a modalidade.

"Brasília é um lugar que eu gosto muito, eu tenho mais tempo de Brasília do que da minha cidade natal, apesar de não estar em Brasília hoje. Possuo um carinho muito grande pela cidade, e sem dúvida, a água do Lago Paranoá me ensinou muito e espero aprender bastante coisa ainda", comentou.

Outro brasiliense presente no festival será o jovem de 25 anos, Diego Garcia, atleta de wakeboard. Ele conta algumas curiosidades sobre a prática do wake no clima da capital federal.

"Brasília tem um clima sempre muito favorável para a prática de esportes outdoor, sempre sol. Uma parada no wake é que quanto mais liso tiver o lago, ou seja, quanto menos vento tiver fazendo, melhor é para prática do esporte", explica.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima