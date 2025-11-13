Presidente da Conmebol fala sobre interesse internacional em sediar finais da Libertadores

A final da Libertadores de 2025 entre Palmeiras e Flamengo, em Lima, no Peru, se aproxima e ocorre no dia 29 de novembro, às 18h (de Brasília). Diante disso, Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, revelou que existe interesse para que outras finais da competição sejam disputadas ainda mais longe, fora da América do Sul. Em entrevista ao programa peruano "La rotativa del Aire", o mandatário respondeu sobre a chance de uma decisão única ocorrer nos Estados Unidos ou na Europa.
"Não, veja bem, esta não será a última final no continente. O continente sempre sediará as finais da CONMEBOL Libertadores e da CONMEBOL Sul-Americana. Mas é verdade que existe demanda internacional, porque muitos países querem sediar esta final. E, de fato, já demonstramos isso quando fomos à Europa, quando a final foi realizada na Espanha; a participação foi incrível. Há países que demonstraram interesse, mas ainda não se iniciou, digamos, uma discussão séria. Existe interesse, o que demonstra, mais uma vez, as ofertas e propostas que evidenciam esse interesse", afirmou.
Na temporada de 2018, a final entre Boca Juniors e River Plate foi no Santiago Bernabéu, em Madri. Na ocasião, os casos de violência em Buenos Aires antes da partida fizeram com que a entidade transferisse a decisão para a capital espanhola.
Casa cheia na capital peruana
Com a proximidade da final de 2025, Alejandro afirmou que 80% dos ingressos estão vendidos para o jogo entre Flamengo e Palmeiras, disputado em Lima, no Peru. O dirigente, portanto, espera 60 mil torcedores estrangeiros na decisão.
"Sabemos da rivalidade que existe também dentro do Brasil, já que ambas as equipes disputam o Campeonato Brasileiro. Tudo isso cria uma atmosfera festiva muito importante. Sabemos que Lima está acostumada a sediar grandes eventos esportivos. Mas, em particular, este é um dos eventos que podemos considerar entre os quatro mais importantes do futebol mundial", disse o dirigente.
