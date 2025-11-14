Começou a Copa do Mundo Universitária de Basquete 3x3, no DF

O Distrito Federal recebe, a partir desta sexta-feira (14/11), a Copa do Mundo Universitária de Basquete 3x3 Fisu. As partidas do torneio são disputadas no pátio da Torre de TV, numa arena exclusiva. Os jogos são abertos ao público e têm entrada gratuita até o domingo (16/11).

A Copa do Mundo Universitária é organizada pela Federação Internacional de Esporte Universitário (Fisu), em parceria com a Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU), e reúne 24 equipes de 15 países. Além do Brasil, estão envolvidos na disputa: Canadá, China, Irã, Uganda, Chile, Equador, Austrália, Espanha, México, Ucrânia e Lituânia.

Entre as instituições de ensino participantes estão: Carleton University (CAN), Chinese Culture University (TPE), Universidade Paulista (BRA), University of Melbourne (AUS) e University of Seville (ESP), entre outras.

A programação começou nesta sexta-feira (14/11) às 11h e se estende até às 19h20. No sábado, as partidas estão marcadas entre 10h e 19h30. O encerramento, no domingo, tem início às 10h e desfecho às 19h.

Atletas brasileiros estão animados para o torneio em casa. "Estamos com as expectativas lá em cima, principalmente por ser o primeiro campeonato mundial de 3x3, do qual a nossa equipe feminina está participando. Viemos para dar o nosso melhor, e queremos o pódio", destaca Camila Matheussi, da Universidade Paulista (UNIP).

Também atleta da UNIP, Jean Saraiva, garantiu que a confiança se estende ao time masculina. “Trabalhamos muito nos últimos meses, ajustando detalhes de jogo e fortalecendo a sintonia dentro da quadra. Agora é colocar tudo em prática e aproveitar o momento”, conta.

Sobre o basquete 3x3

O basquete 3x3, uma variação dinâmica do basquete tradicional, é reconhecido pela Federação Internacional de Basquete (Fiba) e ganhou notoriedade global após a inclusão nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Com partidas curtas, intensas e cheias de emoção, cada jogo reúne duas equipes de três jogadores em uma quadra reduzida, onde a estratégia e a agilidade são fundamentais.