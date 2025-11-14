Brasil x Senegal: onde assistir e escalações

Está chegando o fim da temporada 2025 para as seleções mundo afora. E, neste sábado (15/11), é a vez do penúltimo compromisso da Seleção Brasileira no ano. A partir das 13h (de Brasília), afinal, o Brasil encara Senegal, em amistoso internacional que ocorrerá no Emirates Stadium, em Londres, capital da Inglaterra. Saibamos, então, como chegam as seleções para este confronto.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Onde assistir
O jogo terá transmissão da Globo pela TV aberta, do SporTV pela TV fechada e da GE TV pelo YouTube.
Como chega o Brasil
A Seleção Brasileira vem de derrota surpreendente para o Japão, em sua última Data Fifa, por 3 a 2, atuando em solo asiático. No entanto, a partida servia como teste, com o técnico Carlo Ancelotti promovendo drásticas mudanças na escalação em relação ao time que surrou a Coreia do Sul (5 a 0) no jogo anterior.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Para este jogo contra Senegal, porém, Carleto deve retomar boa parte da escalação da citada goleada. No entanto, há algumas intervenções. Começando pelo gol, com a provável titularidade de Ederson, do Fenerbahce (TUR), que atuará pela primeira vez sob o comando de Ancelotti. Ainda no setor defensivo, outras duas trocas estão previstas – ambas nas laterais. Éder Militão, que atuou como zagueiro contra a Coreia, deve ser o lateral pela direita. Do outro lado, Alex Sandro ganha chance.
Do meio para frente, a escalação deve ser a mesma, com Bruno Guimarães e Casemiro compondo o setor intermediário. No ataque, o quarteto que fez sucesso contra a Coreia, participando de todos os cinco gols: Estêvão, Matheus Cunha, Vini Jr e Rodrygo. Após este duelo, a Seleção de Ancelotti ainda enfrenta a Tunísia, na França, na terça-feira (18/11), encerrando os trabalhos pelo ano de 2025.
Como chega Senegal
Senegal vem com bastante moral para enfrentar o Brasil. Afinal, não sabe o que é perder há dez partidas, quando foi surpreendida pela Tanzânia (2 a 1), em amistoso em julho. Neste recorte, porém, a equipe do técnico Pape Thiaw deu adeus à Copa Africana de Nações após empatar no tempo normal e cair nos pênaltis para o Marrocos, na semifinal.
No entanto, no que tange a classificação para a Copa do Mundo, Senegal deu show nas Eliminatórias, avançando sem nenhuma derrota. Foram sete vitórias e três empates nas dez rodadas, com 80% de aproveitamento e a liderança isolada do grupo B para os Leões, que alcançam sua terceira classificação à Copa consecutiva (são cinco ao todo).
Além disso, Senegal se lembra bem do último encontro com a Seleção Brasileira. Logo no começo do atual ciclo para a Copa de 2026, os Leões fizeram 4 a 2 no Brasil, aproveitando a entressafra após o fracasso verde e amarelo no Mundial do Catar, em 2022. Foi em amistoso em junho de 2023, em Portugal.
BRASIL x SENEGAL
Amistoso Internacional
Data e horário: 15/11/2025 (sábado), às 13h (de Brasília)
Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)
BRASIL: Ederson; Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Vini Jr e Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti.
SENEGAL: Diaw; Ba, Koulibaly, Niakhaté e Diouf; Idrissa Gueye, Pape Gueye, Ndiaye, Nicolas Jackson e Ismaila Sarr; Sadio Mané. Técnico: Pape Thiaw.
Árbitro: Não divulgado
Assistentes: Não divulgado
VAR: Não divulgado
Onde assistir: Globo, SporTV e GE TV
Saiba Mais
- Esportes Danilo, do Flamengo, confirma aposentadoria; saiba quando
- Esportes Ancelotti quer Seleção Brasileira forte na defesa para mirar hexa
- Esportes França carimba o passaporte à Copa; Croácia e Holanda tentam vaga nesta sexta
- Esportes Palmeiras corre para escalar Flaco López no clássico contra o Santos
- Esportes Flamengo pode escalar Bruno Henrique contra o Sport neste sábado
- Esportes Gradução em ciências contábeis potencializa a carreira de Allan Beller