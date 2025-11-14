Sport x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Duelo de Rubro-Negros pode rebaixar o Sport; Flamengo quer seguir pelo título - (crédito: Arte: Jogada10)

Mesmo com a Data Fifa em andamento, há jogos pelo Brasileirão neste fim de semana. Neste sábado (15/11), por exemplo, é dia de duelo Rubro-Negro. Afinal, Sport e Flamengo jogam pela 12ª rodada – partida atrasada – do torneio nacional. A bola rola às 18h30 (de Brasília) na Arena Pernambuco para este jogão, que pode rebaixar matematicamente o Sport.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Onde assistir

O jogo terá transmissão exclusiva do Prime Video pelo serviço de streaming.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Como chega o Sport

Vindo de cinco derrotas seguidas e dez jogos sem vencer, o Sport chega com o rebaixamento batendo à porta. Afinal, em caso de qualquer tropeço, o Leão cairá matematicamente à Segundona do Brasileirão. Atualmente, a equipe do interino César Lucena possui 17 pontos contra 35 do Vitória, primeiro time fora do Z-4. Ou seja: mesmo que vença o Flamengo, o time pernambucano cairia em caso de pontuação do Leão da Barra em seu próximo compromisso.

Para piorar, Lucena ainda tem inúmeros desfalques. Ele não pode contar com Zé Roberto, Zé Lucas, João Silva, Pedro Augusto, Hereda e Denis. Matheus Alexandre, suspenso, também não atua, enquanto Derik Lacerda, punido pela diretoria, não fica à disposição.

Como chega o Flamengo

O Flamengo não fica para trás no que tange desfalques. Isso porque o Rubro-Negro carioca tem sete jogadores em suas seleções (Alex Sandro, Danilo, de Arrascaeta, Varela, Viña, Plata e Carrascal), além de contar com lesionados. São os casos do zagueiro Léo Ortiz, dos volantes Jorginho e Allan, do meia Nico De la Cruz e do atacante Pedro.

Assim, o técnico Filipe Luís precisou fazer alterações em relação ao time que venceu o Santos por 3 a 2, no último domingo (9/11), no Maracanã. Com poucos zagueiros à disposição, ele promoverá a entrada de João Victor no setor.

No meio-campo, com a ausência de De la Cruz, Saúl Ñíguez deve iniciar ao lado de Pulgar. O quarteto ofensivo deverá contar com Luiz Araújo, Cebolinha, Samuel Lino e Bruno Henrique. Este último, aliás, ficou liberado para jogar após ficar apenas na multa em julgamento no STJD, na última quinta (13/11).

SPORT x FLAMENGO

Campeonato Brasileiro – 12ª rodada (jogo atrasado)

Data e horário: 15/11/2025 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)

SPORT: Gabriel Vasconcelos; Aderlan, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal e Lucas Lima; Matheusinho, Pablo e Léo Pereira . Técnico: César Lucena.

FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, João Victor, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar e Saúl; Luiz Araújo, Cebolinha, Samuel Lino e Bruno Henrique . Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Onde assistir: Prime Video



