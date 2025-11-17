Pivô do Brasília, Brunão é convocado pela Seleção Brasileira

Gigante de 2,02m de altura, o pivô Bruno Henrique Pedro Cardoso, o Brunão, destaque do Brasília no início da temporada 2025/2026 do Novo Basquete Brasil (NBB) está convocado para defender a Seleção Brasileira na primeira janela das Eliminatórias da Copa do Mundo Fiba 2027, no Catar.

Brunão chega à Seleção do técnico croata Aleksandar Petrovic com o status de destaque da quarta semana do NBB, com média de 14,5 pontos por jogo, 8,5 rebotes por partida e 21 de eficiência. Recém-chegado ao time do Distrito Federal, o paulistano de 23 anos é um dos oito nomes chamados, que atuam no basquete nacional (confira a lista completa ao fim da matéria).

“Estou me sentindo muito bem em Brasília, jogando muito confortável. Estou me sentindo muito bem, muito confiante. Nada disso seria possível sem a confiança que os companheiros, o Dedé (técnico) e a comissão dão. Estou me sentindo muito feliz e muito confortável para jogar o melhor basquete da minha vida. Estou muito feliz também em ser sido convocado pela Seleção brasileira. Muito feliz, de verdade. Eu não tenho nem palavras para descrever a felicidade que eu estou sentindo”, afirmou Brunão, ao site da Liga Nacional de Basquete (LNB).

Dos 13 chamados, oito foram campeões e encerraram jejum de 16 anos sem título da AmeriCup, em Nicarágua. "Acompanhei todas as outras competições, como Globl Jam, Jogos Universitários e Solidarity Cup e os jogadores que estavam jogando bem estão na lista deste primeiro desafio que temos em busca de uma vaga na Copa do Mundo do Catar", explicou Petrovic.

Não será a primeira vez de Brunão com a Seleção Brasileira. Recentemente, o pivô treinou com a equipe antes da campanha vitoriosa na AmeriCup e conquistou os títulos dos Jogos Mundiais Universitários, em julho, e o do Globl Jam.

Brunão recebeu a notícia durante o desembarque da delegação brasiliense para a bateria de três compromissos no Rio de Janeiro, contra Botafogo, nesta terça-feira (18/11), às 20h30; Flamengo (20/11); e Vasco (23/11). "Estou muito feliz. Acho que não tinha momento melhor, viagem com o grupo. Só estou muito feliz, não tenho nem palavras", celebrou. O Brasília Basquete está com saldo positivo neste início de NBB 2025/2026, com seis vitórias e duas derrotas.

As Eliminatórias

O Brasil estreia nas Eliminatórias em 27 de novembro, às 20h, no Chile, contra os donos da casa. Três dias depois, às 19h10, recebe os chilenos no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo. Também compõem a chave Colômbia e Venezuela. A primeira fase do torneio se estende até julho de 2026, com jogos de ida e volta, nas janelas de fevereiro/março e julho, totalizando seis partidas. Os três melhores avançam para a segunda fase.

No estágio seguinte, a Seleção pode ter caminhos cruzados com a chave A, de Estados Unidos, Nicarágua, República Dominicana e México. Na nova etapa, novo grupamento será formado, com seis países. A dinâmica será a mesma para a outra chave. Ao fim das Eliminatórias, os sete melhores times se classificam para a Copa do Mundo.

O Distrito Federal poderia se representado por mais um atleta. Joia do Golden State Warrios, da NBA, o brasiliense Gui Santos não foi liberado. O cenário é o mesmo para o Yago e Márcio, da Euroliga. Bruno Caboclo se recupera de cirurgia na coluna.

Convocação



Alexey Borges - Flamengo

Caio Pacheco - Basket Coruña-ESP

Georginho - SESI/Franca

Reynan dos Santos - Capitanes-MEX

Gui Deodato - Flamengo

Léo Meindl - Burgos-ESP

Pedro Pastre - Pinheiros

Zu Júnior - SESI/Franca

Lucas Dias - SESI/Franca

Nathan Mariano - Valley Suns-EUA

Brunão Cardoso - Caixa Brasília

Mathias Vasquez - OTE-EUA

Wini Braga - KTO Minas



Treinador: Aleksandar Petrovic

Agenda do Brasil



27/11/2025 - Chile x Brasil

30/11/2025 - Brasil x Chile

27/2/2026 - Brasil x Venezuela

2/3/2026 - Brasil x Colômbia

2/7/2026 - Venezuela x Brasil

5/7/2026 - Colômbia x Brasil