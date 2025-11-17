Brasiliense oficializa contratação do meia Jean Pyerre, cria do Grêmio

Revelado pelo Grêmio, Jean Pyerre disputou a Série C do Campeonato Brasileiro pelo Ypiranga de Erechim nesta temporada - (crédito: Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação)

O Brasiliense oficializou nesta segunda-feira a contratação do meia Jean Pyerre. O meia de 27 anos revelado pelo Grêmio disputou a Série C do Campeonato Brasileiro pelo Ypiranga de Erechim, Rio Grande do Sul. A negociação havia sido antecipada há uma semana pelo blog Drible de Corpo no Correio Braziliense. Ele chega para disputar o Candangão 2026 e a Série D do Campeonato Brasileiro com a equipe do Distrito Federal.

Jean Pyerre encerrou o vínculo com o Ypiranga em 31 de outubro. O meia desembarcou em Erechim no mês de agosto de 2024 emprestado pelo Ituano-SP. Ao término da temporada, encerrou o acordo com a equipe paulista e ficou em definitivo no Ypiranga.

A passagem pelo clube gaúcho durou 30 jogos com um gol e duas assistências. Ele participou da campanha na Série C nesta temporada. Recomendado pelo técnico Lúcio Flávio e monitorado pelo Brasiliense, Jean Pyerre passou a virar alvo ao ficar livre no mercado. Na despedida, Jean Pyerre foi grato ao clube que resgatou a carreira dele. O meia anunciou a aposentadoria aos 24 anos, mas voltou ao futebol e entrou nos trilhos.

Nascido em Alvorada (RS), Jean Pyerre foi revelado pelo Grêmio. Destro, o meia de 1,83m se profissionalizou no tricolor gaúcho. Foi tricampeão gaúcho em 2019, 2020 e 2021. Com passagem pela Seleção Sub-17, conquistou o Sul-Americano da categoria em 2015. Aquele elenco também tinha Adyelson, Lincoln e outras joias do elenco.

