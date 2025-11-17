Jogador da NFL é baleado em Nova York e está em estado crítico

Kris Boyd, jogador do New York Jets, da NFL, está em estado crítico em um hospital dos EUA - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

O jogador da NFL Kris Boyd, do time New York Jets, está internado em estado crítico após ser baleado na madrugada desta segunda-feira (17/11) em Nova York. O atleta de 29 anos foi atingido dentro de um restaurante na região de Midtown, e levado ao Hospital Bellevue, onde permanece em condição considerada estável.

Segundo informações divulgadas pela imprensa local, incluindo o New York Post e a NBC, Boyd se envolveu em uma briga antes dos disparos. O autor dos tiros fugiu do local em uma BMW, e, até o momento, ninguém foi preso. A polícia segue investigando o caso.

Boyd está na primeira temporada com os Jets, após assinar com a franquia em março. O jogador, no entanto, ainda não havia entrado em campo devido a uma lesão sofrida semanas antes. Na NFL, ele acumula passagens por Minnesota Vikings, Arizona Cardinals e Houston Texans.

As autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre o que motivou a discussão que antecedeu o ataque.