Final da Libertadores: Conmebol divulga arbitragem argentina

A Conmebol divulgou oficialmente nesta sexta-feira (21/11) a arbitragem para a final da Libertadores, marcada para o dia 29 de novembro, no Monumental de Lima, no Peru. Assim, Darío Herrera, da Argentina, será o responsável por comandar a grande decisão entre Palmeiras e Flamengo, que duelam a partir das 18h (de Brasília).

Com exceção de dois auxiliares do VAR e do quinto árbitro (uruguaios), a equipe de arbitragem, aliás, vem da Argentina. Cristian Gonzalo Navarro será o assistente número 1, enquanto José Miguel Savorani será o número 2. Maximiliano Nicolás Ramírez será o quatro árbitro, enquanto o VAR fica a cargo de Hérctor Alberto Paletta. Dessa forma, será a sétima partida da atual edição da Libertadores para Darío Herrera, de 40 anos.

Herrera apitou seis jogos da Libertadores 2025

Ele apitou dois jogos das fases preliminares: Monagas (VEN) 0 x 4 Cerro Porteño (PAR), e Barcelona (EQU) 3 x 0 Corinthians. Na fase de grupos, foram mais três partidas – todas envolvendo brasileiros. Primeiro, a vitória do Palmeiras por 3 a 2 sobre o Sporting Cristal (PER), no Peru, em março. Em abril, arbitrou o triunfo do Bahia por 1 a 0 sobre o Nacional (URU). Depois, novamente comandou uma partida do Tricolor baiano: a derrota por 1 a 0 para o Atlético Nacional (COL).

Já no mata-mata, sua única partida foi exatamente do Flamengo, um dos finalistas. Foi no jogo de ida das oitavas de final, quando o Rubro-Negro venceu o Inter por 1 a 0, no Maracanã. Na atual temporada, Herrera arbitrou 38 jogos, sendo os seis citados pela Libertadores, seis das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, quatro do Mundial Sub-20 e outros três entre amistosos, Sul-Americana e Copa Argentina. Por fim, foram 19 (metade) pelo Campeonato Argentino.



