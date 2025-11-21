Suspensão de Coutinho força Diniz a buscar solução em meio à crise do Vasco

Suspensão de Coutinho força Diniz a buscar solução criativa em meio à crise do Vasco - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

Sem Coutinho suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Fernando Diniz terá que quebrar a cabeça para achar um substituto. Afinal de contas, o camisa 10 esteve em campo nas últimas 23 partidas do Vasco e tem papel fundamental na construção das jogadas. Portanto, não será tão simples.

No entanto, o Vasco conta em seu elenco com alguns jogadores que podem realizar as funções desempenhadas por Coutinho. Dessa forma, Nuno Moreira e Matheus França surgem como principais opções, mas com o português como favorito.

Isso porque Nuno Moreira foi o escolhido por Diniz nas últimas quatro vezes em que Coutinho desfalcou o Vasco. Isso aconteceu em julho, quando o camisa 10 lesionou a panturrilha. Dessa forma, Nuno passou a jogar centralizado, com David sendo escalado como ponta pela esquerda.

Entretanto, na época, o Vasco ainda não contava com os reforços da segunda janela que aumentaram o leque de opções ofensivas. Surge então Matheus França, que ainda não foi escalado como titular. Caso seja escalado, Nuno Moreira permaneceria em sua posição de origem, aberto pela esquerda. A troca de posições entre os dois também não está descartada, já que França também joga pela ponta.

Manutenção de Vegetti

Com o retorno de Andrés Gómez da seleção da Colômbia, Diniz tem mais uma opção para escalar o Vasco sem Coutinho. O treinador poderia deslocar o ponta para a esquerda, puxar Nuno Moreira por dentro e manter Rayan pela direita. Dessa forma, Vegetti permaneceria no time titular.

Essa hipótese seria a "bola de segurança" de Fernando Diniz, tendo em vista que todos estão acostumados com a titularidade recente, circunstância que Matheus França ainda não experimentou. No entanto, essa escolha é apostar no que não vem dando certo ultimamente.

De todo modo, essas opções serão testadas no treino desta sexta-feira. Certo mesmo é que o Vasco precisa melhorar. Afinal de contas, o time perdeu as últimas quatro rodadas e vive o seu pior momento dentro do Campeonato Brasileiro.