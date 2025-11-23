Coritiba é o campeão da Serie B do Brasileirão

Coritiba comemora em suasredes sociais o acesso para a Série A e como o campeão da Série B - (crédito: Foto: Arte Instagram do Coritiba)

Para surpresa de ninguém, o Coritiba confirmou, na tarde deste domingo (23/11), o título de campeão da Série B do Brasileiro. Afinal, mesmo jogando fora de casa, o Coxa precisava apenas de um empate contra o já rebaixado Amazonas para confirmar o primeiro lugar. E no estádio Carlos Zamith, em Manaus, o time paranaense não falhou: venceu por 2 a 1 e, assim, chegou aos 68 pontos, levantando a taça da Série B pela terceira vez (levou em 2007 e 2010).

O Coritiba fez seus gols no primeiro tempo, com Sebastián Gómez e Ygor Castilho. Na etapa final, Luan Silva descontou para os amazonenses. Assim, a Série B termina com o Coritiba campeão e subindo ao lado de Athletico-PR (65), Chapecoense e Remo (62). Já o Amazonas está rebaixado, com seus 36 pontos, em 18º lugar. Junto com os amazonenses caíram Ferroviária (40), Volta Redonda (36) e Paysandu (28).

Como foi a vitória do campeão Coritiba

O Amazonas começou assustando, com chutes perigosos de Kevin Ramírez para boas defesas de Pedro Morisco, enquanto o Coxa assustou com um quase gol olímpico de Josué. Depois dos 20 minutos, o Coritiba começou a impor seu melhor toque de bola. O Amazonas tinha alguns bons momentos com Torres pela direita. Já o Coxa buscava os flancos e por pouco não marcou em cabeçada de Delatorre aos 37. No minuto seguinte, Sebastián Gómez pegou de primeira um cruzamento da direita e fez 1 a 0. O Coxa mandava em campo e não foi surpresa quando, no fim do primeiro tempo, Ygor Castilho avançou pela esquerda e chutou com força, pelo alto, sem chance para o goleiro João Lopes. Primeiramente o auxiliar deu impedimento, mas o VAR confirmou o gol como legal.

No segundo tempo, aos três minutos, Luan Silva escorou um cruzamento da direita e marcou para o Amazonas, diminuindo o placar. Como o empate já bastava para assegurar o título, o Coritiba apenas ficou administrando o tempo, sofrendo alguma pressão diante de um rival rebaixado, mas que queria terminar com bom resultado sua campanha. Mas o placar ficou mesmo em 2 a 1. Fim de jogo e festa para os poucos torcidros do Coxa que pegaram o voo para atravessar o país e ver seu time levantar mais uma taça.