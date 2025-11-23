Botafogo garante classificação para a Libertadores e alcança feito inédito

O Botafogo ainda é o atual campeão da América do Sul e está classificado antecipadamente para a próxima edição do campeonato continental - (crédito: Vitor Silva/Botafogo)

A vitória sobre o Grêmio garantiu a classificação do Botafogo para a próxima edição da Copa Libertadores. O Glorioso chegou aos 58 pontos e não pode mais ser ultrapassado por times fora do G7. São os casos de São Paulo, Corinthians e Red Bull Bragantino, que chegam no máximo aos 57 pontos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Com a classificação, o Botafogo vai disputar a Copa Libertadores pela oitava vez – a terceira de forma consecutiva. Essa sequência jamais aconteceu na história do Glorioso.

LEIA MAIS: Botafogo vence o Grêmio e garante vaga na Copa Libertadores

Agora o Botafogo briga pela vaga direta na fase de grupos da próxima Libertadores. O Glorioso é o quinto colocado. Caso o Cruzeiro conquiste a Copa do Brasil, a sexta posição também vai servir para cumprir o objetivo e evitar as fases classificatórias da competição.

O Botafogo volta a jogar apenas no próximo final de semana, quando enfrenta o Corinthians, domingo (30), na Neo Química Arena. Depois restaram os jogos contra Cruzeiro e Fortaleza para acabar o Brasileirão.