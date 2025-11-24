Palmeiras x Flamengo: as opções de lugares no DF para assistir à final

A festa da final da Libertadores 2025, entre Palmeiras e Flamengo, no sábado (29/11), às 18h, não está restrita ao Estádio Monumental de Lima, no Peru. Alviverdes e rubro-negros do Distrito Federal terão diversas opções para testemunhar a coroação do primeiro brasileiro tetracampeão do torneio continental.
Palmeiras e Flamengo têm, na capital federal, grande concentração de torcidas organizadas. A opção encaixa para aqueles que curtem o clima de arquibancadas, com cânticos, bandeiras e sem interação com rivais.
Na EQNN 6/8 de Ceilândia, a Raça Rubro-Negra prepara estrutura para receber os torcedores, com direito a faixas de mão, adquiridos na compra do ingresso (R$ 20,00), bateria e telão. A sede da Urubuzada, na quadra 1501 do Cruzeiro Novo e o Paraíba Bar, mais conhecido como Bar do Flamengo, na quadra 12 do Paranoá, também ensaiam festa para a partida.
Aos palmeirenses, a sede da Mancha Verde abrirá as portas para os torcedores a partir das 13h. Localizado na Rua 3 da Vicente Pires, o espaço contará com uma réplica da taça da Libertadores, atrações, bandeiras e baterias. Os ingressos custam R$ 10 e são limitados.
Outros locais
Águas Claras
Five Sport Bar
Local com a temática esportiva, localizado na praça de alimentação do DF Plaza.
Villa Cayenna
Gastrobar com pagode ao vivo e uma estrutura preparada especialmente para a transmissão da final. Localizado no SHA Conjunto 6 Chácara 519, Águas Claras.
Villa Carioca
Na Quadra 301, Conjunto 10, Lote 3, de Águas Claras, o gastrobar é conhecido por ser um pedacinho do Rio de Janeiro em Brasília desde 2013 e irá transmitir o confronto deste sábado.
Guará
Bar do Júnior
Tradicional na cidade, é uma boa aposta para os que procuram um lugar tranquilo para assistir à partida. Fica no Guará II QE 28, Bloco B.
Quiosque do Seu Juca
No Guará I QE 6, o local também é bastante conhecido pela população local por ser um bom lugar para acompanhar aos jogos de futebol.
Plano Piloto
Responsa Bar
Tradicional no DF, o bar conta com shows ao vivo de pagode, sertanejo e DJ’S de funk, além de diversas televisões espalhadas pelo local para a transmissão dos jogos. Fica na CLS 202.
Abençoado Bar
Conhecido por transmitir jogos, o bar prepara uma estrutura com telão de led para transmitir o grande clássico na final continental. Localizado na CLS 202 Bloco A, Asa Sul, Brasília.
O Concorrente
O lugar explora a gastronomia, bebidas e transmite os jogos, agradando todos os públicos. Local: CLN 409, Asa Norte, Brasília
Ceilândia
Beer House
É necessário chegar cedo para garantir um bom lugar no local. Localizado no centro da Ceilândia, o bar possui um lugar amplo e diversas televisões espalhadas. QNM 01, Conjunto A, Lote 03
Vicente Pires
Deck Bar
Famoso por receber torcedores de todos os times, o local também irá transmitir o confronto entre Flamengo e Palmeiras neste sábado.
*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
