Palmeiras x Flamengo: as opções de lugares no DF para assistir à final

Último encontro entre Palmeiras e Flamengo foi em 19 de outubro, na vitória rubro-negra por 3 x 2 pelo 29ª rodada do Brasileirão - (crédito: GIlvan de Souza/Flamengo)

A festa da final da Libertadores 2025, entre Palmeiras e Flamengo, no sábado (29/11), às 18h, não está restrita ao Estádio Monumental de Lima, no Peru. Alviverdes e rubro-negros do Distrito Federal terão diversas opções para testemunhar a coroação do primeiro brasileiro tetracampeão do torneio continental.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Palmeiras e Flamengo têm, na capital federal, grande concentração de torcidas organizadas. A opção encaixa para aqueles que curtem o clima de arquibancadas, com cânticos, bandeiras e sem interação com rivais.

Na EQNN 6/8 de Ceilândia, a Raça Rubro-Negra prepara estrutura para receber os torcedores, com direito a faixas de mão, adquiridos na compra do ingresso (R$ 20,00), bateria e telão. A sede da Urubuzada, na quadra 1501 do Cruzeiro Novo e o Paraíba Bar, mais conhecido como Bar do Flamengo, na quadra 12 do Paranoá, também ensaiam festa para a partida.

Raça Rubro-Negra se prepara para receber os torcedores na final da Libertadores (foto: Divulgação/ Raça Rubro-Negra DF )

Aos palmeirenses, a sede da Mancha Verde abrirá as portas para os torcedores a partir das 13h. Localizado na Rua 3 da Vicente Pires, o espaço contará com uma réplica da taça da Libertadores, atrações, bandeiras e baterias. Os ingressos custam R$ 10 e são limitados.

Mancha Verde organiza o espaço para receber os palmeirenses (foto: Arquivo pessoal )

Outros locais



Águas Claras

Five Sport Bar

Local com a temática esportiva, localizado na praça de alimentação do DF Plaza.

Villa Cayenna

Gastrobar com pagode ao vivo e uma estrutura preparada especialmente para a transmissão da final. Localizado no SHA Conjunto 6 Chácara 519, Águas Claras.

Villa Carioca

Na Quadra 301, Conjunto 10, Lote 3, de Águas Claras, o gastrobar é conhecido por ser um pedacinho do Rio de Janeiro em Brasília desde 2013 e irá transmitir o confronto deste sábado.

Guará

Bar do Júnior

Tradicional na cidade, é uma boa aposta para os que procuram um lugar tranquilo para assistir à partida. Fica no Guará II QE 28, Bloco B.

Quiosque do Seu Juca

No Guará I QE 6, o local também é bastante conhecido pela população local por ser um bom lugar para acompanhar aos jogos de futebol.

Plano Piloto

Responsa Bar

Tradicional no DF, o bar conta com shows ao vivo de pagode, sertanejo e DJ’S de funk, além de diversas televisões espalhadas pelo local para a transmissão dos jogos. Fica na CLS 202.

Abençoado Bar

Conhecido por transmitir jogos, o bar prepara uma estrutura com telão de led para transmitir o grande clássico na final continental. Localizado na CLS 202 Bloco A, Asa Sul, Brasília.

O Concorrente

O lugar explora a gastronomia, bebidas e transmite os jogos, agradando todos os públicos. Local: CLN 409, Asa Norte, Brasília

Ceilândia

Beer House

É necessário chegar cedo para garantir um bom lugar no local. Localizado no centro da Ceilândia, o bar possui um lugar amplo e diversas televisões espalhadas. QNM 01, Conjunto A, Lote 03

Vicente Pires

Deck Bar

Famoso por receber torcedores de todos os times, o local também irá transmitir o confronto entre Flamengo e Palmeiras neste sábado.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Real Madrid anuncia plano de reforma em estatuto e abre portas para investidor externo

Real Madrid anuncia plano de reforma em estatuto e abre portas para investidor externo Esportes Nos pênaltis, Brasil perde para Portugal e se despede do Mundial Sub-17

Nos pênaltis, Brasil perde para Portugal e se despede do Mundial Sub-17 Esportes Remo vence o Góiás e confirma retorno à Série A após 31 anos

Remo vence o Góiás e confirma retorno à Série A após 31 anos Esportes Coritiba é o campeão da Serie B do Brasileirão

Coritiba é o campeão da Serie B do Brasileirão Esportes Brasília vence o Vasco no NBB e encerra "tour" no RJ com 100% de aproveitamento

Brasília vence o Vasco no NBB e encerra "tour" no RJ com 100% de aproveitamento Esportes Verstappen vence o GP de Las Vegas e acirra disputa pelo título; Bortoleto abandona



