Hulk desabafa após vice da Sul-Americana: "Poucos reconhecem o esforço"

O atacante Hulk falou, pela primeira vez, após o revés do Atlético-MG na final da Sul-Americana, no último sábado (22). A equipe ficou no empate, sem gols, com o Lanús (ARG), no Paraguai, no tempo normal, mas perdeu nas penalidades máximas. Nesse sentido, através das redes sociais, o jogador destacou o esforço demonstrado pelo grupo em campo apesar da derrota.

Vale lembrar que o ídolo do Galo perdeu o primeiro pênalti na disputa com o adversário Granate. Depois do vice em sua 10º final com a camisa do time mineiro, o atleta deixou o gramado abatido e não quis dar entrevistas.





"Lutar, honrar e nunca desistir. Infelizmente, no futebol o resultado final pesa muito. Toda entrega, comprometimento, abdicação e valor… quando o resultado não vem, poucos reconhecem o esforço", disse.

"Jamais podemos deixar de acreditar em nós mesmos. Quem conhece e acompanha de perto a rotina de um atleta de alta performance sabe o tamanho da responsabilidade e da entrega que carregamos todos os dias. Ganhar é o ideal. Perder faz parte, mas desistir nunca será uma opção", completou.

Por fim, o Atlético volta a campo, nesta terça-feira (24), contra o Flamengo, na Arena MRV, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. No momento, o time soma 44 pontos na 11ª colocação, com um jogo a menos que os adversários.