Warner Bros processa atacante turco por usar elementos de Harry Potter

O atacante Kerem Akturkoglu, do Fenerbahce, é alvo de processo da Warner Bros por sua fixação em Harry Potter

A saga que inclui os oito filmes de Harry Potter ganhou repercussão indireta e se tornou tema principal em um episódio no futebol. Afinal, a Warner Bros decidiu processar o atacante Kerem Akturkoglu, que atualmente defende o Fenerbahce e a seleção da Turquia. O motivo é o uso irregular de elementos em alusão à obra cinematográfica.

De acordo com veículos de comunicação pelo mundo, como o jornal português "A Bola" e o turco "Dunya", a alegação da Warner Bros é o uso sem liberação. No caso, tanto de aspectos visuais como sonoros da emblemática saga de filmes Harry Potter, que foi estruturada nos livros da autora J.K Rowling.

Segundo o jornal britânico "The Sun", o representante jurídico do atacante argumentou que a acusação é sem fundamento.

"Kerem Aktürko?lu nasceu em 1998. O personagem Harry Potter começou a se popularizar mundialmente em 1997. Não seria correto levantar questões legais sobre Akturkoglu comemorar um gol após ser influenciado por um personagem querido de sua infância", explicou o advogado.

A ação que teve início no Tribunal Civil de Direitos de Propriedade Intelectual e Industrial de Istambul classifica como irregular a maneira como utiliza os elementos de Harry Potter no mundo virtual, em suas redes sociais. Vale ressaltar que Kerem Akturkoglu ganhou notoriedade por comemorar seus gols ao imitar gestos feitos pelos personagens dos filmes com suas varinhas.

Admiração por Harry Potter pode virar problema para jogador

A argumentação de acusação da Warner Bros indica principalmente postagens com fotos, artes e até vídeos em que o atacante viraliza suas jogadas. Além de várias alusões a Harry Potter, que teriam proteção de direitos autorais.

Termos como ‘Harry Potter’, ‘Hogwarts’ e ‘Gryffindor’ estão patenteadas no Instituto Turco de Patentes e Marcas. Ou seja, para haver a comercialização, é necessário pagar uma quantia comercial pelo mundo e não é uma exigência apenas para filmes e livros.

Além disso, a Warner Bros apresentou documentações ao tribunal que indicam a utilização da simbólica música do filme ‘Tema de Edwiges’ em suas publicações. A empresa citou também o uso de figuras animadas parecidas a alguns personagens de Harry Potter, emblema de Hogwarts e figurinos semelhantes.

Portanto, argumenta que houve a utilização indevida desses itens, já que não houve a liberação. Desse modo, conclui que houve descumprimento dos direitos autorais e que envolve o registro de marca.