Libertadores: Vídeo de briga entre torcedores de Flamengo e Palmeiras viraliza nas redes

A semana decisiva da Libertadores começou com tensão nas ruas de Lima, que recebe turistas brasileiros para final continental desde o último fim de semana. Nessa segunda-feira (24/11), a capital já sentiu o impacto da movimentação e se tornou palco de uma briga entre torcedores de Flamengo e Palmeiras, às vésperas da decisão deste sábado (29/11).

Rapidamente contida por pessoas próximas, a briga aumentou o clima de alerta entre quem circula pelos pontos movimentados — sobretudo pela rivalidade crescente. Sabe-se que a confusão ocorreu em uma área de restaurantes de Miraflores, bairro turístico da cidade.

De acordo com as imagens divulgadas pelo ‘Canal De Gira’, um grupo pequeno de torcedores dos dois clubes iniciou uma discussão que escalou em poucos segundos. O registro mostra rubro-negros e palmeirenses arremessando cadeira e trocando socos diante de testemunhas no local.

O tumulto terminou quando pessoas próximas intervieram, porém depois de um breve estrago. Um rubro-negro quebrou uma cadeira e acertou um palmeirense com um soco no rosto, antes de desafiá-lo para continuar a briga. Não há, ao menos por ora, uma versão definitiva sobre a motivação da discussão, mas sabe-se que há um alerta ainda mais intenso pelas ruas.

Flamengo e Palmeiras pelo tetracampeonato

A disputa pelo título promete um capítulo histórico. Isso porque quem erguer a taça neste sábado (29) se tornará o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores. As equipes dividem hoje o grupo de maiores campeões nacionais do torneio, com três títulos cada.

Rubro-Negros e alviverdes se encaram pelos últimos 90 minutos desta edição de Libertadores neste sábado (29), a partir das 18h (de Brasília), no Monumental U, em Lima. Para o duelo, a Conmebol definiu o argentino Darío Herrera como responsável pela arbitragem, auxiliado por Cristian Gonzalo Navarro e José Miguel Savorani. No controle do VAR, o quarto argentino da equipe: Héctor Alberto Paletta.



