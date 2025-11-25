Estevão marca golaço e Chelsea amassa o Barcelona por 3 x 0

O primeiro embate direto entre Estevão e Yamal terminou em vitória imponente do brasileiro de 18 anos. Pela Champions League, o Chelsea recebeu e venceu o Barcelona em Stamford Bridge, palco historicamente hostil aos catalães, pela quinta rodada da fase inicial. O 3 x 0 não expressou a diferença imposta em campo. Os londrinos marcaram outras três vezes, mas os lances foram invalidados pela arbitragem. A noite ainda carregou marco especial: Estevão completou o centésimo jogo da carreira por clubes e celebrou com atuação de protagonista, coroada pelo golaço no início da etapa final. Antes disso, Koundé havia desviado contra o próprio patrimônio e abriu o caminho para mais um tropeço do Barça no estádio, onde só venceu uma vez na história. Delap fechou a conta para os Blues.

Estevão ainda ultrapassou Yamal em gols no ano: agora, são 22 para o brasileiro ex-Palmeiras e 21 para o camisa dez do Barça. Em meio à um apagão culé, Yamal teve lampejos, mas não conseguiu se apresentar no decorrer da partida e saiu antes do apito final. O jogador ainda se recupera de pubalgia. A vitória salta o Chelsea para a 4ª colocação da fase de liga, com dez pontos. O próximo compromisso na Champions é em duas semanas, em 9 de dezembro, contra a Atalanta. No mesmo dia, o Barça encara o Eintracht Frankfurt, às 17h. O time de Hansi Flick tem sete pontos e ocupa a 15ª colocação da Liga dos Campeões.

O jogo

O Barcelona pareceu não ter se entusiasmado após o contagiante hino da Champions League em Londres. A rotação entre as equipes era contrastante. O Chelsea entrou em campo ‘naquele pique’ e guerreava por todas as bolas desde o apito inicial. Dominava e aplicava intensidade diante de um apático time culé. A desatenção catalã se mostrou aos quatro minutos, quando a defesa cortou errado e originou o primeiro gol do Chelsea. A sorte do time de Hansi Flick é que Fofana carregou a bola com o braço esquerdo e depois tocou a bola para Enzo Fernandez marcar. O árbitro anulou sem mesmo analisar o VAR, mas a soberania londrina era evidenciada logo de cara.

Com dificuldades para sair do próprio campo de defesa diante de uma intensa marcação inglesa, o Barcelona conseguiu a primeira chance justamente em uma saída de bola do Chelsea. Yamal ficou com a sobra e deu um presente para Férran Torres arrematar e trazer o jogo para o lado culé. Cara a cara com o Robert Sánchez – já vendido no lance –, o atacante chutou pra fora. Seguia 0 x 0. A saída era tentar buscar Lamine, bem marcado por Cucurella. Na única vez em que conseguiu imprimir a jogada característica, costurou pela direita e cortou para dentro. Ao invés de finalizar, tentou tabelar com Lewandowski, mas o camisa nove não deu seguimento na jogada.

O Barcelona era mais conservador e Hansi Flick colocava todos para ajudarem na marcação. A dor de cabeça era para conter o veloz ataque londrino: Estevão, Garnacho e Pedro Neto. Os três conseguiram aparecer com profundidade pela primeira vez em jogada pela direita. O garoto brasileiro tocou em profundidade para o camisa sete sair em direção à Scheszny, mas o português exagerou na dose e isolou. O Chelsea pressionava e emplacava pressão. Enzo Fernández chegou a marcar mais uma vez, mas repetiu o roteiro. Agora, o gol era anulado por impedimento. Mais um gol anulado dos Blues e do meia argentino.

Enzo teve poucos minutos depois. Agora com tudo regular, desperdiçou. Ele havia recebido em frente à área e finalizou de primeira, mas a bola desviou na defesa e saiu para o tiro de canto. Na cobrança de escanteio, o Chelsea tocou curto. A bola passou por Estevão e Malo Gusto até chegar em Cucurella, sobrando da marcação. O lateral espanhol cruzou para Pedro Neto finalizar de letra, dentro da área. A defesa do Barça tentou cortar, mas se atrapalhou toda: Baldé e Koundé bateram cabeça e a bola rebateu duas vezes na perna do zagueiro francês até parar no fundo da rede. Azar catalão, sorte dos Blues, que estavam melhor na partida e, enfim, abriam o placar.

Minutos antes de descerem para os vestiários após o andamento do primeiro tempo, Ronald Araújo somou mais uma falha à extensa lista com a camisa blaugraná.. Amarelado por reclamação, teve de dar um carrinho em Garnacho para interromper um ataque perigoso. Tomou o segundo e foi para o chuveiro mais cedo.

Trocas foram feitas em ambos os lados para o segundo tempo. Mesmo com um a menos, Hansi Flick não promoveu trocar defensivas, mas optou por sacar Ferran Torres para incluir o inglês Rashford. O camisa sete, além de ter perdido uma das chances mais claras da etapa inicial, havia comprometido em outras oportunidades e não fazia boa partida. Pelo lado londrino, Maresca chamou o brasileiro Andrey Santos para o lugar de Malo Gusto. O meia revelado pelo Vasco chegou a balançar as redes com menos de cinco minutos da etapa final, mas Garnacho estava em posição irregular no início da jogada: hat-trick de gols anulados para o Chelsea.

Mas o gol insistia em ser sul-americano. Dois gols anulados de um argentino, outro do brasileiro, enfim, o Chelsea ampliou com gol próprio. Quis o destino que fosse do menino Estevão. Em grande fase, coube a ele ampliar o marcador diante do colossal Barcelona em Stamford Bridge. Andrey Santos nem deu tempo de se lamentar pelo gol anulado antes de dar a assistência para o companheiro de Seleção. O garoto ex-Palmeiras recebeu em profundidade, passou como quis por Cubarsí e soltou um pertardo para concluir com chave de ouro e marcar um golaço em Londres: 2 x 0 para os Blues.

Estêvão marcou o segundo dos Blues na partida contra o Barcelona. (foto: Divulgação/Chelsea)

O amasso londrino manteve a tônica mesmo após ampliar o placar. Para se ter ideia do apagão catalão, o Barcelona só finalizou ao gol aos 33 minutos da etapa inicial, em arremate sem pretensão de Lamine Yamal, e voltou a tentar apenas aos 40 do segundo tempo. Enquanto os culés não concluíam, os Blues abusavam da superioridade. Pedro Neto quase marcou um golaço ao arrancar do campo de defesa e vencer Cubarsí na corrida, mas o goleiro evitou. De nada adiantou. Pouco depois, Enzo Fernández enfim deixou marca positiva ao acionar Delap, autor do terceiro gol londrino, responsável por fechar o caixão catalão em Stamford Bridge.

Ficha Técnica:

Champions League, 5ª rodada

Chelsea 3 x 0 Barcelona

Local: Stamford Bridge, Londres

Arbitragem: Slavko Vini

Chelsea

Robert Sánchez; Malo Gusto (Andrey Santos), Fofana, Chalobah e Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández e Reece James (George); Estêvão (Acheapong), Garnacho (Liam Delap) e Pedro Neto (Gittens). Técnico: Enzo Maresca

Gols: Estevão e Liam Delap

Cartões amarelos: Malo Gusto, Enzo Maresca

Barcelona

Joan García; Koundé, Cubarsí, Ronald Araújo e Balde (Gerard Martín); Eric Garcia, De Jong e Fermín López (Christensen); Lamine Yamal (Dani Olmo), Ferran Torres (Rashford) e Lewandowski (Raphinha). Técnico: Hansi Flick

Gols: Não houveram

Cartões amarelos: Ronald Araújo (2x)

