Luxemburgo anuncia aposentadoria do futebol: "Não quero estar abaixo"

Vanderlei Luxemburgo decidiu pôr um ponto final na carreira de treinador. Durante participação no programa Galvão e Amigos, da Band, o agora ex-técnico comunicou que o ambiente do futebol atual o afastou de qualquer possibilidade de retorno. A declaração confirma o encerramento de uma das trajetórias mais relevantes de um treinador nacional no cenário mundial.

"Eu não quero mais ser técnico. Nunca falei isso para ninguém. Hoje eu estou falando no programa mesmo. Eu larguei a carreira de técnico e não quero mais", anunciou.

Em seguida, explicou a única exceção que o faria retornar às atividades: em condições semelhantes às do início da carreira. "Só teria condição se fosse para fazer como fiz com Telê Santana, com Zagallo… O que fiz nos clubes em que trabalhei, no Real Madrid. Não quero estar abaixo de diretor executivo mandando em mim".

Jornada com início no Espírito Santo

A carreira de Luxemburgo teve início no Rio Branco-ES — clube pelo qual conquistou o Campeonato Capixaba de 1983. Esse primeiro passo o colocou em evidência no cenário regional, mas o crescimento nacional viria pouco depois.

O Bragantino marcou o salto definitivo. Sob seu comando, o clube se tornou finalista do Brasileirão de 1991 e campeão paulista de 1990. Essa campanha inclusive o projetou como um dos principais nomes da nova geração de treinadores.

Consolidação no Palmeiras

Ele liderou, entre 1993 e 1996, um dos períodos mais vitoriosos da carreira no Palmeiras. Conquistou dois Campeonatos Brasileiros nesse período e diversos títulos paulistas, além do Torneio Rio-São Paulo, com uma equipe que marcou época.

O trabalho abriu as portas para o comando da Seleção Brasileira. Em 1998, após um Brasileiro conquistado com o Corinthians, ele assumiu a equipe nacional. Venceu a Copa América de 1999 e conduziu as primeiras partidas das Eliminatórias da Copa de 2002. Contudo, a pressão externa e o desempenho nos Jogos Olímpicos o fizeram deixar o cargo em 2000.

Protagonismo de Luxemburgo

Antes da ida ao Real Madrid, o ex-técnico escreveu uma das páginas mais emblemáticas de sua trajetória ao conquistar a Tríplice Coroa com o Cruzeiro, em 2003. O clube levantou o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e o Brasileirão daquela temporada.

Depois disso, dirigiu Santos, Flamengo, Fluminense, Vasco, Atlético-MG, Grêmio, Sport e atuou também no futebol chinês. Seu último trabalho ocorreu em 2023, no Corinthians, onde chegou às semifinais da Copa do Brasil.

Mais de uma carreira vitoriosa

Como técnico, acumulou títulos por onde passou. Venceu a Copa América pela Seleção, e conquistou oito títulos pelo Palmeiras. No Cruzeiro, conforme mencionado, fez história com a tríplice coroa.

Voltou a conquistar o Brasileiro em 2004, dessa vez sob o comando do Santos, além dos Paulistas de 2006 e 2007. Ainda somou o Rio-São Paulo de 1997, pelo clube paulista. Também levantou troféus nacionais e estaduais por Corinthians, Flamengo, Atlético-MG, Sport, Bragantino e Rio Branco.