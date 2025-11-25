Taça Brasil reúne a elite dos saltos ornamentais na UnB

Isaac Souza está com a delegação do E.C. Pinheiros para a Taça Brasil no C.O. da UnB - (crédito: Satiro Sodré/Saltos Brasil)

Os melhores atletas do país se encontram a partir desta quarta-feira (26/11) no Centro Olímpico da Universidade de Brasília para o último evento da temporada 2025: a Taça Brasil de Saltos Ornamentais. Serão cinco dias de provas, incluindo as categorias juvenil e master, e que podem servir como verificação para definir as seleções brasileiras no próximo ano – a World Aquatics ainda não publicou os critérios de classificação de todas as competições.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Uma das principais novidades desta edição é o retorno às piscinas de dois grandes nomes da modalidade: o atleta olímpico Isaac Souza, 26 anos, e o vice-campeão mundial júnior Diogo Silva, 20. Ambos não participam de competições oficiais desde os Jogos Pan-americanos Santiago 2023, tendo sofrido com lesões nas últimas duas temporadas.

Classificado para os Jogos Olímpicos Paris-2024, Isaac sofreu uma ruptura do tendão do tríceps esquerdo às vésperas do embarque para a capital francesa e, desde então, passou por cirurgia e muitas horas de fisioterapia. Diogo fez três operações: duas no ombro e uma no joelho.

“Estou animado para voltar a ter essa sensação, estar nesse ambiente de competição e rever a galera. Não tenho expectativas por resultados, mas estou evoluindo na recuperação e consegui colocar uma série de 1 metro com um grau de dificuldade maior. Então vai dar para ter um parâmetro do nível em que me encontro”, afirmou Isaac, que, devido à lesão, deixa as provas de plataforma e passa a se dedicar ao trampolim.

Treinando na piscina há cerca de dois meses, Isaac está inscrito em apenas uma prova nesta Taça Brasil: o trampolim de 1 metro, cuja final ocorre já no primeiro dia de competições. O planejamento de Isaac é competir no trampolim 3m, que integra o programa olímpico, a partir de 2026.

No caso de Diogo, o retorno às piscinas será em um estágio um pouco mais avançado. Vice-campeão mundial júnior em Montreal 2022, o saltador brasiliense já mantém uma rotina regular de treinos há cinco meses e chegou até a disputar um campeonato master no primeiro semestre para “quebrar o gelo”. Ele está inscrito em todas as provas de trampolim, inclusive sincronizado, e deve saltar também da plataforma.

“É uma felicidade imensa, mas também estou um pouquinho nervoso. Assim como o Isaac, a ideia é usar essa competição para mostrar que estou de volta. Conversei com o meu treinador (Gabriel Serra) e o planejamento é competir sem pensar em pódio, e sim repetir o que venho fazendo nos treinos”, explicou Diogo.

A cerimônia de abertura da Taça Brasil de Saltos Ornamentais ocorre na manhã desta quarta-feira, às 8h30. Todas as provas do evento serão transmitidas ao vivo no YouTube da Saltos Brasil.