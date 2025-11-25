Neymar sofre lesão no joelho e não deve mais atuar pelo Santos em 2025

Neymar fez sete gols em 25 jogos nesta temporada com a camisa do Santos na volta ao clube - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

O Santos não deve ter Neymar na reta final do Campeonato Brasileiro. De acordo com o "ge", o atacante sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo e, possivelmente, não atua mais nesta temporada. Assim, ficaria fora dos últimos três jogos do Peixe na luta contra o rebaixamento.

Neymar sentiu dores no joelho esquerdo durante a partida contra o Mirassol, na última semana, na Vila Belmiro. Dessa forma, o atacante foi poupado do empate com o Internacional, na última segunda-feira (24), no Beira-Rio. O camisa 10 vinha de três partidas consecutivas atuando pela equipe do técnico Juan Pablo Vojvoda: a vitória sobre o Palmeiras, a derrota para o Flamengo e o empate com o Mirassol.

Na luta contra o rebaixamento, o Santos é apenas o 17º colocado do Brasileirão, com 38 pontos. O Peixe está um ponto atrás do Vitória, primeiro time fora do Z4.

Agenda do Santos no Brasileiro