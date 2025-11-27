Brasil bate o Chile nas Eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete

Com o pé ou com a mão direita, o Brasil estreou com autoridade na abertura das Eliminatórias da Copa do Mundo FIBA 2027. Na noite desta quinta-feira (27/11), os brasileiros bateram a seleção chilena, na cidade de Valdívia, no oeste do Chile, no primeiro jogo da jornada rumo ao mundial. Com boa atuação coletiva e controle do ritmo desde o primeiro quarto, Georginho, Léo Meindl e Lucas Dias comandaram a vitória da Amarelinha por 82 a 66. As equipes voltarão a se encontrar já neste domingo (30/11). Ginásio Wlamir Marques, casa do Corinthians, em São Paulo.

Mesmo com a soberania brasileira em quadra, o cestinha da partida foi o ala Felipe Haase, com 17 acertadas dentro do aro. Georginho de Paula e Lucas Dias não ficaram muito atrás e foram os que mais pontuaram para o Brasil, com 16 cada. Brunão, do Brasília Basquete, deu duas enterradas em alguns dos lances mais bonitos do duelo. Depois de um início de jogo abaixo, a Seleção encaixou as jogadas e deslanchou após a pausa para o intervalo, mesmo em meio ao alto número de chilenos presentes no Coliseo Antonio Azurmendi.

O início da trajetória é promissor. Em todas 19 edições da Copa do Mundo de Basquete, o Brasil jamais ficou de fora do torneio. A Seleção está alocada no Grupo C das Eliminatórias Sul-Americanas, com Colômbia, Venezuela e Chile. Os três melhores avançam para a segunda fase.

Em quadra, a Seleção ainda teve de superar uma leva de desfalques importantes. Nomes recorrentes nas listas de convocação de Alexsandar Petrovicini ficaram de fora da partida. Bruno Caboclo, principal destaque na conquista da AmeriCup, ficou de fora por conta de uma cirurgia na coluna. Gui Santos, do Golden State Warriors, não foi liberado para defender a Seleção, assim como Yago Santos e Márcio.

A temporada foi vitoriosa para a Seleção Brasileira de Basquete. Nesta temporada, o Brasil foi campeão da Americup, dos Jogos Universiários, do Globl Jam sub-23 e do Solidarity Cup. A convocação para as primeiras partidas das Eliminatórias misturou alguns dos atletas consagrados anteriormente com jovens destaques em ascensão, como a dupla Daniel Von Haydin e Brunão, do Brasília Basquete.