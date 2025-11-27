Abel garante permanência no Palmeiras: "Minha palavra vale mais que assinatura"

O português Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, à beira do gramado durante compromisso da equipe - (crédito: Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

Um dos maiores técnicos da história do Palmeiras, Abel Ferreira confirmou, nesta quinta-feira (27), que vai continuar no comando do time paulista antes da realização da final da Libertadores contra o Flamengo, no sábado (29), em Lima, no Peru. O português tem contrato até o fim da temporada e ainda não assinou a renovação até o fim de 2027.

"Quero dizer a vocês que minha palavra vale mais que uma assinatura, não precisei assinar em janeiro ou dezembro para dizer que continuo. Se sou diferente, poderia ter saído há muito tempo do Palmeiras, clubes que poderiam pagar 4 milhões de euros, 10 milhões de euros e decidir ficar pelo Palmeiras e pela minha família", declarou em entrevista ao "ge".

"A presidente queria que eu ficasse, não tenho problema de dizer que vou continuar no Palmeiras, ponto. Não preciso de papel assinado. Ela sabe quem eu sou, eu sei quem ela é. Pelo cinco anos de relações que temos, não preciso de contrato para dizer que continuo ou não continuo no Palmeiras", complementou.

O novo vínculo já estava nas mãos de Abel Ferreira há algumas semanas. De acordo com o "Uol", o novo contrato não consta multa rescisória e será até dezembro de 2027. Presidente do Palmeiras, Leila Pereira confirmou que havia um acordo verbal com Abel Ferreira para a renovação.

Tricampeão continental, o Palmeiras, portanto, tenta se consolidar de vez como o maior campeão brasileiro da Libertadores. Além disso, Abel busca seu 11º troféu à frente do Verdão, o que o isolaria de vez como o treinador mais vitorioso da história alviverde.



