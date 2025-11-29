Brasil vira contra a República Tcheca e vence a segunda no Mundial

A Seleção Brasileira Feminina somou, neste sábado (29/11), a segunda vitória em dois jogos no Mundial 2025. Em uma partida de superação e intensidade, as Leoas bateram a República Tcheca por 28 x 22, depois de um primeiro tempo difícil, em que foram para o intervalo perdendo por 12 x 15.



A equipe europeia conseguiu, nos minutos iniciais, limitar o ritmo brasileiro, bloqueando o contra-ataque e dificultando as jogadas pelas pontas. Mesmo assim, Mari Fernandes, Bruna de Paula e Gabriela Bitolo comandaram o ataque e mantiveram o Brasil competitivo até o fim da primeira etapa.



No segundo tempo, as tchecas chegaram a abrir cinco gols, mas foi aí que a virada brasileira tomou forma. A defesa encaixou, Renata brilhou no gol, e o time ganhou confiança. Mari Fernandes liderou a arrancada, empatando a partida em 18x 1 8 e inflamando a equipe. Bitolo seguiu decisiva, convertendo um sete metros importante e roubando a bola que originou o contra-ataque do primeiro gol da virada: 21 x 20.



A partir daí, o Brasil assumiu o controle. Jéssica Quintino ampliou em contra-ataque, Giulia marcou em momento crucial, e Mari Fernandes fechou a conta com um golaço que sacramentou o 28 x 22.

A armadora Bruna de Paula, peça fundamental na organização ofensiva e no equilíbrio do time, foi eleita a MVP da partida.



O último jogo desta primeira fase será contra a Suécia, na próxima segunda-feira (1º/12), às 16h30 (horário de Brasília). No Mundial Feminino, classificam-se ao mata as três melhores equipes de cada grupo.

*Com informações da Confederação Brasileira de Handebol (CBHb)