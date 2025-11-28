Vasco goleia o Internacional em jogo marcado por temporal e paralisação

Em jogo marcado por um forte temporal e uma paralisação de mais de uma hora, o Vasco massacrou o Internacional e goleou por 5 x 1, na noite desta sexta-feira (28/11), em São Januário, e voltou a vencer depois de cinco derrotas seguidas. Rayan, duas vezes, Andrés Gómez, Barros e Nuno Moreira marcaram pelo Cruz-Maltino, enquanto Ricardo Mathias descontou para o Colorado.

O resultado, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, praticamente garantiu a permanência do Vasco na Série A e complicou o Inter na luta contra o rebaixamento.

Afinal, com a goleada o Vasco chegou a 45 pontos, subiu para a 10ª colocação e, agora, tem seis pontos de vantagem sobre o Vitória, primeiro time dentro do Z4. O time no baiano, no entanto, ainda joga nesta rodada. Já o Inter passou nos 41 pontos e segue na 15ª colocação, em situação cada vez mais delicada no Brasileiro.

O Vasco volta a campo na próxima terça-feira (2), às 19h (horário de Brasília), contra o Mirassol, novamente em São Januário. No dia seguinte, o Internacional visita o São Paulo, às 20h (horário de Brasília). Este jogo, no entanto, será na Vila Belmiro.

Vasco arrasador no começo

O Vasco começou a partida de forma arrasadora em São Januário. Logo aos 3, Andrés Gómez roubou a bola de Aguirre, invadiu a área, driblou a marcação e finalizou cruzado, sem chances para Rochet. Mas o Cruz-Maltino não parou por aí. Aos 8, Paulo Henrique ganhou uma dividida com Bernabei e tocou para Rayan. O camisa 77 avançou e finalizou no canto esquerdo para fazer 2 x 0 para o Vasco.

O time de Fernando Diniz seguiu pressionando o Inter, que não se encontrava em campo. Ramón Diaz tentou arrumar o time com a entrada de Ricardo Mathias no lugar de Aguirre. O zagueiro, que havia falhado no primeiro gol do Vasco, inclusive saiu de campo visivelmente chateado. Mas o Vasco seguiu em cima e quase ampliou com Coutinho, que mandou no travessão.

Inter empata no fim do primeiro tempo

A partir dos 40, o Inter passou a tentar sair para o jogo e, enfim, passou a criar jogadas de ataque. Primeiro, o Colorado chegou com perigo com Bernabei, que tentou duas vezes. Na sequência, aos 47, o time gaúcho conseguiu balançar as redes. Alan Rodríguez cruzou pela direita e Ricardo Mathias desviou para o gol.

Jogo é interrompido

A chuva, que começou a cair em São Januário na metade do primeiro tempo, se transformou em temporal durante o intervalo. Assim, o gramado da Colina não aguentou a começou acumular muitas poças de água. A chuva não deu trégua durante o intervalo e, quando o árbitro Rodrigo Pereira de Lima constatou que não havia condições de jogo.

A partida ficou parada por cerca de 1h20. Neste período, o juiz fez duas vistorias no gramado. No entanto, os clubes ainda eram contrários ao retorno da partida. Apesar das reclamações, o jogo voltou já sem poças aparentes no gramado.

Vitória vira goleada

Depois de uma longa espera, o Vasco começou o segundo tempo da mesma forma que iniciou o primeiro. Logo com 1, Andrés Gómez cruzou uma bola rasteira e Rayan, livre, só empurrou para as redes. O lance chegou a ser analisado pelo VAR por possível falta no começo da jogada, mas o gol foi confirmado.

O Vasco, inclusive, seguiu em cima e fez o quarto com Barros. Aos 11, em cobrança de escanteio, o volante subiu sozinho e mandou de cabeça. Rochet defendeu, mas, no rebote, o próprio Barros empurrou para as redes. Perdido em campo, o Inter virou presa fácil e o Vasco transformou a vitória em goleada. Aos 19, Numo Moreira recebeu de Paulo Henrique e finalizou cruzado. Rochet falhou e espalmou para o próprio gol.

Festa e provocação da torcida do Vasco

Com o placar elástico, a torcida do Vasco fez uma grande festa em São Januário. Inclusive, com gritos de provocação, como "o Inter vai jogar a Série B" e xingamentos ao técnico Ramón Diaz, do Colorado. Sem poder de reação, o Colorado não conseguiu nem sequer esboçar ataques de perigo para tentar diminuir o vexame em São Januário.

VASCO 5 X 1 INTERNACIONAL

Campeonato Brasileiro – 36ª rodada

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 28/11/2025 (sexta-feira), às 19h30h (horário de Brasília)



Gols: Andrés Gómez, 3’/1ºT (1-0), Rayan, 8’/1ºT (2-0), Ricardo Mathias, 47’/1ºT (2-1), Rayan, 1’/2ºT (3-1), Barros, 11’/2ºT (4-1), Nuno Moreira, 19’/2ºT (5-1)



VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes (Puma Rodríguez, 23’/2ºT) e Coutinho (Vegetti, 32’/2ºT); Andrés Gómez (Matheus França, 32’/2ºT), Nuno Moreira (Hugo Moura, 23’/2ºT) e Rayan (Paulinho, 38’/2ºT). Técnico: Fernando Diniz.



INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Aguirre (Ricardo Mathias, 14’/1ºT), Mercado, Vitão e Bernabei; Thiago Maia (Luis Otávio, 12’/2ºT (Bruno Henrique, 23’/2ºT)), Alan Rodríguez e Alan Patrick (Borré, 12’/2ºT) ; Vitinho e Carbonero. Técnico: Rámon Díaz.



Árbitro: Rodrigo Pereira de Lima (PE)

Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Cartão Amarelo: Carbonero (INT)