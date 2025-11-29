Stock Car: Nelsinho Piquet Jr. garante a pole position na corrida principal

Como o próprio afirmou, nem uma novela conseguiria montar um roteiro com tanta emoção para a família Piquet. Na manhã deste sábado (29/11), no recém-reformado Autódromo Internacional Nelson Piquet, o filho do responsável por nomear o maior palco do automobilismo do Distrito Federal, Nelsinho Piquet, comandou a classificatória da Stock Car Pro Series e assegurou a pole position para a corrida principal. Sob controle do Mitsubishi #33 da Scuderia Bandeiras, o piloto nascido na Alemanha e criado em Brasília foi o mais rápido com 1min57s657, após ultrapassar Guilherme Salas no fim, por apenas 0s052.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
- Leia também: Autódromo de Brasília é reaberto nesta quinta, após 12 anos fechado
- Leia também: Acidente gera tensão durante treinos livres da Stock Car em Brasília
Com a configuração final, o pódio da classificação foi completado por Guilherme Salas, em segundo, e Felipe Fraga, em terceiro. O top-8 também reuniu Felipe Massa, Rafael Suzuki, Julio Campos, Lucas Foresti e Felipe Baptista. Gaetano di Mauro, vice-líder do campeonato, beneficiado pelo grid invertido, largará em primeiro na corrida sprint prevista para as 15h40 deste sábado.
Em entrevista ao canal oficial da Stock Car, Nelsinho não escondeu a felicidade e afirmou que a pole alcançada teve mais peso, para ele, do que vitórias anteriores nesta edição da categoria. “Nem se escrevesse essa novela daria para montar algo com tanta emoção. Depois de um dia difícil ontem, não participei do treino 1 nem do treino 2. Os meninos da equipe passaram a noite inteira consertando o carro e eu estou sem palavras. Obrigado à equipe, obrigado à Scuderia. Estar em casa, depois de mais de 20 anos sem poder conquistar um pole aqui, não sei como descrever. Significa mais do que qualquer vitória que tive neste ano”, declarou.