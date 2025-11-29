Torcedor do Flamengo, Danilo realiza sonho do título com o clube

Danilo dá a cabeçada que garantiu o gol e o título do Flamengo - (crédito: Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

O mineiro Danilo, nascido na cidade de Bicas, nunca escondeu que seu time de coração estava no Rio de Janeiro: o Flamengo. E aos 34 anos e 16 de carreira profissional, ele realizou, finalmente, o sonho de conquistar uma taça vestindo a camisa do rubro-negro carioca.

Em entrevista após a vitória sobre o Palmeiras por 1 x 0, neste sábado (29/11), Danilo falou da emoção. Afinal, o título veio com sabor especial: ele foi o herói, com a cabeçada que garantiu o único gol do jogo e um desvio de bola que impediu o empate do Palmeiras no finzinho da partida.

"Eu sou torcedor do Flamengo. Quando eu quis voltar e jogar pelo Flamengo, isso se tornou minha prioridade desde então. Hoje é um dia especial", disse Danilo, que completou lembrando o gol:

"A bola foi no lugar certo, competência de Arrascaeta, que bateu e ajudou com sua habilidade. E cabeceei com lado bom. É um feeling, situações que não se explicam, saber onde a bola vai cair. Depois, eu a coloquei dentro do gol, e ficou escuro; não vi mais nada.

Após viver anos na Europa, passando por vários clubes, Danilo retornou em janeiro deste ano ao Brasil para viver o sonho de defender as cores do time do coração. Ficou bastante tempo na reserva da dupla Léo Pereira-Léo Ortiz. Mas a chance veio num momento decisivo. E ele honrou a camisa. Com espírito de liderança, ele ressaltou o esforço coletivo pelo sucesso em campo.

"Eu disse antes do jogo que obviamente tivemos muitos sacrifícios como equipe e dentro do centro de treinamento, que poderíamos compartilhar. Cada um tem seus próprios sacrifícios que ninguém vê. O que eu pedi foi que colocássemos nosso espírito baseado nesses sacrifícios que ninguém vê — que carregamos diariamente para nossa casa, para o nosso lar".

Danilo dedica vitória ao pai

Danilo dedicou a vitória ao seu pai, que não pôde assistir ao jogo porque precisou ficar com a família. Afinal, uma tia de Danilo — irmã do pai dele — morreu na véspera da final da Libertadores.

"Meu pai também é flamenguista. Eu não pude estar aqui com todos assistindo porque minha tia faleceu ontem, foi um momento difícil. Mas minha mãe e meus irmãos acompanharam aqui. Queria dedicar essa vitória à minha família e a ele em particular."

Danilo também disse que, quando era um garoto que sonhava com futebol, não poderia imaginar que alcançaria tamanho sucesso.

Eu nunca poderia imaginar jogar finais como essa. Eu nunca poderia imaginar chegar tão longe. O que eu diria para o Danilo de Bicas (cidade natal do jogador) é: ‘permita-se sonhar’. Porque, se você consegue sonhar, você consegue realizar. Voltei para realizar um sonho de criança e para ganhar."

Sobre o fato de ser escalado como titular, deixando Ortiz no banco, Danilo falou:

"Felipe Luís é um rapaz inteligente, acompanha o dia a dia e joga por mérito e estratégia de jogo. Se fosse o Ortiz, estaríamos fortes do mesmo jeito. Obviamente sei da minha importância e jogo mais focado. Houve um momento em que a bola escapou, mas as finais se ganham seja como for. Um sentimento sem palavras; a ficha ainda não caiu. Mais para frente vou realmente assimilar tudo."