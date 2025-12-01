Super Copa Capital começa no Cerrado à caça de um novo "Haaland do Sertão"

Segundo à direita, Dell, o "Haaland do Sertão", entra em campo com a camisa do Bahia, no Abadião, na Super Copa Capital de 2024: artilheiro do Brasil no recém-encerrado Mundial Sub-17, no Catar - (crédito: Divulgação/Super Copa Capital)

A Super Copa Capital virou vitrine para a descoberta de talentos em uma das posições mais carentes do futebol brasileiro: centroavante. A terceira edição do torneio Sub-17 cada vez mais consolidado no calendário do Distrito Federal e nacional começa nesta segunda-feira em busca de um novo Wendeson Wanderley Santos de Melo. Artilheiro da Seleção no quarto lugar no Mundial Sub-17 deste ano, no Catar, Dell, apelidado de Haaland do Sertão, passou pelos gramados de Brasília com a camisa do Bahia na segunda versão, em 2024.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O Bahia caiu nas quartas de final na edição passada, mas Dell deixou as marcas dele nas redes com dois gols e três assistências. Um ano depois, assumiu o papel de referência do ataque da Seleção na recém-encerrada campanha no Mundial Sub-17. Foi decisivo, por exemplo, nas quartas de final diante de Marrocos ao comandar o triunfo por 2 x 1.

A busca por talentos como Dell recomeça nesta segunda-feira com oito jogos espalhados pelo Estádio JK (Paranoá), Bezerrão (Gama), Abadião (Ceilândia), Defelê (Vila Planalto), Dirceuzão (Planaltina-GO) e Cecaf (Setor Policial Sul). No total, disputam o título 32 times divididos em oito grupos com quatro cada. Os dois melhores avançam ao mata-mata em jogo único com oitavas, quartas, semi e final, todas em partidas eliminatórias.

Leia também: Super Copa Capital divulga sedes e tabelas

Na primeira edição da Super Copa Capital, em 2023, o Goiás conquistou o título após vencer o Náutico na decisão. Na temporada passada, a competição contou com a participação de 16 equipes. Na final, o Athlético-PR superou o Atlético-GO. A nova versão dobra o número de equipes para 32 candidatos ao título.

Nove times candidatos a disputar a final no próximo dia 14 desembarcam em Brasília com o título de campeão estadual sub-17 na bagagem: Botafogo-RJ, Atlético-MG, Athletico-PR, Fortaleza, Penharol-DF, Porto Vitória-ES, Goiás, Galvez-AC e Monte Roraima-RR.

Da Super Copa Capital ao Mundial Sub-17: Dell fez cinco gols pela Seleção no Catar (foto: Reprodução/Instagram @dell@08)

“Em 2024, foram sete, ou seja, o nível sobe ano após ano. Prova disso foi a presença de atletas que participaram do torneio no ano passado e estavam com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo Sub-17”, diz o organizador da competição, Godofredo Gonçalves.

“No ano passado, dissemos que esse torneio se tornaria o maior do país na categoria sub-17. Estamos aqui para celebrar isso. São quase mil jogadores nascidos em 2008, 2009 e 2010. Sonhei com esse torneio lá atrás e todos os olhos do Brasil estarão voltados para a Supercopa Capital. Estamos no calendário nacional da base”, comemora o dirigente.

Os 32 candidatos ao título

Grupo A: Capital, Novorizontino, Porto Vitória e QFC

Capital, Novorizontino, Porto Vitória e QFC Grupo B: Atlético-MG, Cuiabá, São José e I9

Atlético-MG, Cuiabá, São José e I9 Grupo C: Barra, Penharol, Palmeiras e Vitória

Barra, Penharol, Palmeiras e Vitória Grupo D: Santos, Boa Vista, Caxias e Sport Belém

Santos, Boa Vista, Caxias e Sport Belém Grupo E: Athletico-PR, Goiás, Ferroviária e Coimbra

Athletico-PR, Goiás, Ferroviária e Coimbra Grupo F: Fortaleza, Vila Nova, Guarani e Real Brasília

Fortaleza, Vila Nova, Guarani e Real Brasília Grupo G: Atlético-GO, Coritiba, Galvez e Canaã

Atlético-GO, Coritiba, Galvez e Canaã Grupo H: Inter de Limeira, Monte Roraima, Botafogo e Ceará

Primeira rodada

1/12

10h

Capital x Novorizontino – Estádio JK (Paranoá)

Atlético-MG x Cuiabá – Bezerrão (Gama)

Santos x Boa Vista – Defelê (Vila Planalto)

Barra x Penharol – Abadião (Ceilândia)

15h

Palmeiras x Vitória – Abadião (Ceilândia)

Porto Vitória x QFC – Estádio JK (Paranoá)

São José x I9 – Bezerrão (Gama)

Caxias x Sport Club Belém – Defelê (Vila Planalto)

2/12

10h

Athletico x Goiás – Abadião (Ceilândia)

Fortaleza x Vila Nova – Bezerrão (Gama)

Atlético-GO x Coritiba – Dirceuzão (Planaltina-GO)

Inter de Limeira x Monte Roraima – Cecaf (Setor Policial Sul)

15h

Ferroviária x Coimbra – Abadião

Guarani x Real Brasília – Bezerrão

Galvez x Canaã – Dirceuzão

Botafogo x Ceará – Cecaf

Ingresso: gratuito

Onde assistir: Sportinnet (streaming)