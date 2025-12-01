Super Copa Capital começa no Cerrado à caça de um novo "Haaland do Sertão"

A Super Copa Capital virou vitrine para a descoberta de talentos em uma das posições mais carentes do futebol brasileiro: centroavante. A terceira edição do torneio Sub-17 cada vez mais consolidado no calendário do Distrito Federal e nacional começa nesta segunda-feira em busca de um novo Wendeson Wanderley Santos de Melo. Artilheiro da Seleção no quarto lugar no Mundial Sub-17 deste ano, no Catar, Dell, apelidado de Haaland do Sertão, passou pelos gramados de Brasília com a camisa do Bahia na segunda versão, em 2024.
O Bahia caiu nas quartas de final na edição passada, mas Dell deixou as marcas dele nas redes com dois gols e três assistências. Um ano depois, assumiu o papel de referência do ataque da Seleção na recém-encerrada campanha no Mundial Sub-17. Foi decisivo, por exemplo, nas quartas de final diante de Marrocos ao comandar o triunfo por 2 x 1.
A busca por talentos como Dell recomeça nesta segunda-feira com oito jogos espalhados pelo Estádio JK (Paranoá), Bezerrão (Gama), Abadião (Ceilândia), Defelê (Vila Planalto), Dirceuzão (Planaltina-GO) e Cecaf (Setor Policial Sul). No total, disputam o título 32 times divididos em oito grupos com quatro cada. Os dois melhores avançam ao mata-mata em jogo único com oitavas, quartas, semi e final, todas em partidas eliminatórias.
- Leia também: Super Copa Capital divulga sedes e tabelas
Na primeira edição da Super Copa Capital, em 2023, o Goiás conquistou o título após vencer o Náutico na decisão. Na temporada passada, a competição contou com a participação de 16 equipes. Na final, o Athlético-PR superou o Atlético-GO. A nova versão dobra o número de equipes para 32 candidatos ao título.
Nove times candidatos a disputar a final no próximo dia 14 desembarcam em Brasília com o título de campeão estadual sub-17 na bagagem: Botafogo-RJ, Atlético-MG, Athletico-PR, Fortaleza, Penharol-DF, Porto Vitória-ES, Goiás, Galvez-AC e Monte Roraima-RR.
“Em 2024, foram sete, ou seja, o nível sobe ano após ano. Prova disso foi a presença de atletas que participaram do torneio no ano passado e estavam com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo Sub-17”, diz o organizador da competição, Godofredo Gonçalves.
“No ano passado, dissemos que esse torneio se tornaria o maior do país na categoria sub-17. Estamos aqui para celebrar isso. São quase mil jogadores nascidos em 2008, 2009 e 2010. Sonhei com esse torneio lá atrás e todos os olhos do Brasil estarão voltados para a Supercopa Capital. Estamos no calendário nacional da base”, comemora o dirigente.
Os 32 candidatos ao título
- Grupo A: Capital, Novorizontino, Porto Vitória e QFC
- Grupo B: Atlético-MG, Cuiabá, São José e I9
- Grupo C: Barra, Penharol, Palmeiras e Vitória
- Grupo D: Santos, Boa Vista, Caxias e Sport Belém
- Grupo E: Athletico-PR, Goiás, Ferroviária e Coimbra
- Grupo F: Fortaleza, Vila Nova, Guarani e Real Brasília
- Grupo G: Atlético-GO, Coritiba, Galvez e Canaã
- Grupo H: Inter de Limeira, Monte Roraima, Botafogo e Ceará
Primeira rodada
1/12
10h
- Capital x Novorizontino – Estádio JK (Paranoá)
- Atlético-MG x Cuiabá – Bezerrão (Gama)
- Santos x Boa Vista – Defelê (Vila Planalto)
- Barra x Penharol – Abadião (Ceilândia)
15h
- Palmeiras x Vitória – Abadião (Ceilândia)
- Porto Vitória x QFC – Estádio JK (Paranoá)
- São José x I9 – Bezerrão (Gama)
- Caxias x Sport Club Belém – Defelê (Vila Planalto)
2/12
10h
- Athletico x Goiás – Abadião (Ceilândia)
- Fortaleza x Vila Nova – Bezerrão (Gama)
- Atlético-GO x Coritiba – Dirceuzão (Planaltina-GO)
- Inter de Limeira x Monte Roraima – Cecaf (Setor Policial Sul)
15h
- Ferroviária x Coimbra – Abadião
- Guarani x Real Brasília – Bezerrão
- Galvez x Canaã – Dirceuzão
- Botafogo x Ceará – Cecaf
Ingresso: gratuito
Onde assistir: Sportinnet (streaming)
