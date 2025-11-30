Saúl mostra encantamento com torcida do Flamengo: "Nunca vivi"

Saúl mal chegou e já tem carinho da torcida do Flamengo - (crédito: Gilvan de Souza/Flamengo)

O veterano Saúl Ñiguez, meio-campo do Flamengo, não se cansa de rasgar elogios à torcida e ao Rio de Janeiro. Desta vez, o espanhol de 31 anos reforçou que o apoio da "nação" tanto no embarque para o Peru quanto em Lima é uma experiência jamais vivida por ele. Vale lembrar que o atleta passou por times populares como Atlético de Madrid, Chelsea, Sevilla, além da seleção da Espanha. O europeu jogou ainda pelo modesto Rayo Vallecano (ESP).

"Eu nunca tinha vivido isso, com essa dimensão. Eu venho da melhor torcida da Europa, que é a do Atlético de Madrid. Mas eu nunca tinha vivido o que vi na saída do Rio, o que vi aqui… É que a Conmebol dá metade do estádio para o outro lado, se não, encheríamos o estádio", afirmou Saúl à "CazéTV".

Saúl chegou ao Flamengo na metade deste ano e logo caiu nas graças da torcida, embora nunca tenha sido titular absoluto. Ele ainda não balançou as redes, mas já tem duas assistências em 21 partidas. Além dos rubro-negros, Saúl também valoriza a oportunidade de atuar novamente ao lado de Samuel Lino, com quem jogou pelo Atlético de Madrid, e Jorginho, seu ex-parceiro de Chelsea. Para coroar, ele é treinado por Filipe Luís, com quem também jogou no time espanhol.

"A verdade é que é muito bonito! E muito merecido para o clube, para os jogadores e para os torcedores. Não tivemos um ano fácil. E não podemos esquecer que quarta-feira temos outra partida e podemos conseguir outro título. É um ano duro. Brasileirão é muito difícil, cada ponto é difícil", concluiu.