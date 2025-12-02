Brasiliense tem acerto encaminhado com Henrique Almeida

Henrique Almeida, enfim, atuará profissionalmente na sua cidade natal. Em notícia dada em primeira mão pelo Globo Esporte e confirmada pelo Correio, o experiente centroavante deve ser o dono da camisa nove do Brasiliense na próxima edição do Campeonato Candango. O atacante de 34 anos, nascido e criado em Taguatinga, próximo ao Estádio Serejão, retorna à capital depois de defender o Amazonas, na última edição da Série B. Conforme apurado, o anúncio oficial do Jacaré deve acontecer no decorrer desta semana.

Quem ‘pulou’ a oficialização do Brasiliense foi o presidente do Amazonas, Weslley Couto. Mesmo com o aurinegro rebaixado à Série C, Henrique fez bons jogos e lhe foi oferecido uma renovação para 2026. O centroavante chegou ao clube em março, mas foi se adaptar depois do segundo turno da Segundona. Foram seis gols e duas assistências em 33 jogos no campeonato, todos após a 21ª rodada. A decisão de retornar para casa, além de ficar perto da família, também passa pela empresa do jogador, sediada em Águas Claras.

Faz quase 20 anos desde que o atleta deixou de morar fixamente na capital do país. Cedo, ainda aos 15, rumou para Curitiba, para defender o Athletico Paranaense. Foram duas temporadas com o Furacão, antes de chamar atenção do soberano São Paulo, à época tricampeão do Brasileirão. Com a camisa são-paulina, Henrique Almeida se profissionalizou e iniciou a vitoriosa carreira, com passagens por Botafogo, Grêmio, Bahia, Coritiba e até experiências internacionais, pelo Granada, da Espanha, e Giresunspor, da Turquia.

Nos primeiros passos como profissional, as expectativas eram acima: em uma Seleção com Coutinho, Casemiro, Oscar e cia, Henrique foi quem chamou atenção na campanha do título do Mundial Sub-20, em 2011. Com cinco gols marcados em seis jogos, saiu com o troféu de artilheiro e Bola de Ouro da Copa do Mundo de base e chegou a receber três investidas do Real Madrid, que não andaram para frente. Aquela geração ainda contava com Neymar e Lucas Moura. A dupla não disputou o torneio por estar com o plantel principal, na Copa América.

Eleito o melhor jogador do Mundial Sub-20 de 2011, Henrique também foi o artilheiro do torneio, com seis gols. (foto: Arquivo pessoal/Henrique Almeida)

Se concretizado, Jacaré chega a 15 reforços para 2026

Agora, na reta final de carreira, Henrique volta para casa com a responsabilidade de guiar o Brasiliense ao título do Candangão após três anos de hiato. Dentre dez clubes participantes na próxima edição do torneio doméstico, o Jacaré têm sido o mais adiantado nas contratações de olho na próxima temporada: ao todo, já são 14 novos rostos no elenco amarelo, que será dirigido por Lúcio Flávio, ex-Aparecidense. Confira as demais chegadas da equipe de Taguatinga:

Zagueiros: João Teixeira (Hibernians-MLT), Euller (ex-Ceilândia) e Ivan (ex-Aparecidense-GO);

Laterais: Daniel Vançam (Mixto-MT)

Volantes: Felipe Manoel (Mixto-MT) e Regino (ex-Ceilândia)

Meias: Jean Pyerre (ex-Ypiranga-RS) e Geovani (Mixto-MT)

Atacantes: Júnior Timbó (ex-Ceilândia), Anderson Magrão (ex-XV de Piracicaba), Jackson, Wallace Pernambucano (ex-Capital), Júlio Vitor (ex-Goiatuba) e Caio Hones (ex-Nova Iguaçu-RJ)

