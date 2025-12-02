Seleção da Libertadores tem domínio do Flamengo e dupla do Palmeiras

Tetracampeão, o Flamengo, obviamente, dominou a seleção da Libertadores 2025. O time emplacou sete jogadores na seleção final da temporada da competição continental. A eleição, aliás, foi do estudo técnico da Conmebol. Além disso, jogadores de Palmeiras e Racing também tiveram representantes.
O goleiro Rossi e os zagueiros Léo Pereira e Danilo entraram na defesa. No meio, Pulgar, Carrascal e Arrascaeta praticamente dominaram o setor. Desfalque na decisão da Libertadores, Pedro também entrou nos selecionados do time do torneio.
O Palmeiras, aliás, emplacou uma dupla que foi fundamental na campanha do vice do torneio: o zagueiro Gustavo Gómez e o atacante Flaco López foram os selecionados.
Veja a escalação da seleção: Rossi (Flamengo); Léo Pereira (Flamengo), Danilo (Flamengo) e Gustavo Gómez (Palmeiras); Sosa (Racing), Pulgar (Flamengo), Carrascal (Flamengo) e Arrascaeta (Flamengo); Pedro (Flamengo), Maravilla Martínez (Racing) e Flaco López (Palmeiras).
O Flamengo foi campeão ao bater o Palmeiras por 1 a 0 na final, em Lima, no último sábado. O gol da vitória foi marcado por Danilo no segundo tempo. O clube se tornou o primeiro brasileiro tetracampeão da competição.
