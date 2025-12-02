Seleção feminina goleia Portugal e fecha 2025 com vitória

Vivendo a segunda Data Fifa com a Seleção, a lateral-direita Isabela contribuiu com um gol - (crédito: Lívia Villas Boas/CBF)

O Brasil se despede da torcida com vitória larga em cima de Portugal. No fim de tarde desta terça-feira (2/12), a Seleção Brasileira de futebol feminino bateu as adversárias com tranquilidade por 5 x 0, no Estádio Municipal de Aveiro. Gabi Zanotti, Ludmila, Dudinha, Isabela e Bia Zanerato, de pênalti, fizeram os gols que fecharam a temporada da Amarelinha.

A vitória também serviu para a Seleção encerrar o calendário com saldo positivo, apesar da derrota por 3 x 1 para a Noruega na partida anterior. Em 2025, a equipe comandada por Arthur Elias venceu 10 jogos, empatou dois e perdeu três. Entre os principais feitos na temporada está o triunfo inédito sobre os Estados Unidos em solo americano, por 2 x 1. Além do êxito contra as atuais campeãs olímpicas, a equipe celebrou o 2 x 1 contra a Inglaterra, detentoras do título da Eurocopa, e o título da Copa América pela 9ª vez.

A Seleção Brasileira está em preparação para a Copa do Mundo de 2027 em casa. Em 2026, terá a chance de buscar o 10º título da Copa América com a realização do torneio continental em território nacional, segundo avalia a Conmebol. A intenção é que a competição seja evento-teste para o próximo Mundial feminino.

Dudinha e Ludmila foram responsáveis por dois, dos quatro gols da vitória brasileira contra Portugal (foto: Lívia Villas Boas / CBF)

O jogo

Logo no minuto inicial, a Seleção Brasileira incendiou a arquibancada fria do Estádio Municipal de Aveiro. Dudinha, pelo lado direito, lançou para dentro da área, ao encontro com a camisa 10 Gabi Zanotti. Bem posicionada, cabeceou para o fundo da rede, abrindo o placar para o Brasil. Os minutos seguintes foram de domínio verde-amarelo, suficiente para achar espaço e ampliar. No contra-ataque, Ludmila recebeu o lançamento de Zanotti e, na intenção de cruzar para Tainá Maranhão, mandou a pelota na trave, antes de morrer no fundo das redes.

As chances de Portugal no jogo eram raras. Aos 25, Carolina Santiago tentou assustar a goleira Lelê, mas, bem posicionada, afastou o perigo português. A noite portuguesa brilhava para a Seleção Brasileira, mesmo debaixo de chuva. Dessa vez, foi Dudinha que deixou o dela no confronto. Com tranquilidade, o time controlou o jogo até o apito da árbitra Riem Hussein para o intervalo.

O segundo tempo voltou um pouco mais equilibrado. Aos 20 minutos, Andreia Jacinto avançou pela direita, cruzou para dentro da grande área e, Ana Capeta, na melhor chance para as portuguesas, perdeu o tempo da bola. Na reta final, Arthur Elias fez três mexidas em campo. Entre elas, Isabela que, na primeira participação no jogo, aproveitou a cobrança de escanteio para ampliar a vantagem verde-amarela.

Com dois minutos para o apito final, a árbitra sinalizou pênalti para as brasileiras em cima da zagueira Bruninha. Bia Zanerato puxou a responsabilidade e converteu o gol, o 45° com a camisa da Seleção Brasileira. Os três minutos acrescidos foram apenas para a equipe controlar o resultado e, sem chances para Portugal, o Brasil se despede de 2025 de maneira brilhante.



Ficha técnica

Amistoso preparatório

Portugal 0 x 5 Brasil

Local: Estádio Municipal de Aveiro

Arbitragem: Riem Hussein (Alemanha)

Portugal

Inês Pereira; Diana Gomes (Inês Meninas), Carole Costa, Carolina Correia e Catarina Amado; Tatiana Pinto (Raquel Ferreira), Fátima Pinto e Andreia Jacinto (Andreia Faria); Lúcia Alves (Maísa Correia), Jéssica Silva (Beatriz Fonseca) e Carolina Santiago (Ana Capeta). Técnico: Francisco Neto.

Gols: Não houve.

Cartão amarelo: Não houve.

Brasil

Lelê; Fê Palermo, Tarciane, Thaís Ferreira e Yasmin (Isabela); Duda Sampaio (Yayá), Brena (Ary Borges) e Ludmila (Bruninha); Tainá Maranhão (Luany), Gabi Zanotti (Bia Zanerato) e Dudinha. Técnico: Arthur Elias.

Gols: Gabi Zanotti, Ludmila, Dudinha, Isabela e Bia Zanerato (P)

Cartão amarelo: Ludmila



*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

