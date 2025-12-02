Super Copa Capital: Real Brasília e Canaã estreiam com vitória

Victor Moreira marcou os dois gols da vitória do Real Brasília por 2 x 1, sobre o Guarani-SP. - (crédito: @juliocsphoto/Real Brasília)

Está encerrada a rodada de estreia da Super Copa Capital. Ao todo, foram 16 partidas espalhadas por todo o Distrito Federal e 47 redes balançadas nos dois primeiros dias do maior torneio de base sub-17 do país. Se no primeiro dia os representantes candangos saíram no prejuízo, nesta terça-feira (2/12), só deu DF. Tanto o Real Brasília, quanto o Canaã, venceram os respectivos jogos e conquistaram os três primeiros pontos no campeonato. Sem descanso, a 2ª rodada se inicia já nesta quarta-feira, (3/12), às 10h.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Com sede no Grupo F, o Real Brasília bateu o Guarani, de São Paulo, por 2 x 1. A equipe treinada por Mauro José venceu de virada, com dois gols do camisa nove Victor Moreira. Dherik Barbosa tinha aberto o placar para o Bugre, ainda no primeiro tempo. Quem lidera a chave pelo saldo de gols é o Fortaleza do treinador Fred Guedes. A equipe não teve dificuldades para bater o Vila Nova-GO, por 4 x 1. André Campos, Éden Reis, Enzo Ribeiro e Felipe Cardoso marcaram na goleada do Laion. Para os goianos, o volante Kauã Silva descontou.

Outro representante do DF a vencer na abertura foi o Canaã. Dentro de casa, no Estádio de Planaltina de Goiás, o Vento Forte venceu o Galvez, do Acre. O zagueiro Matheus Fubá marcou o gol solitário da partida, em cobrança de escanteio. Também pelo Grupo G, o Atlético Goianiense venceu o Coritiba pelo mesmo placar: 1 x 0. O único responsável por balançar o barbante foi Nathan Exupério.

Confira os resultados da 1ª rodada:

Grupo A – Estádio JK

Capital-DF 3 x 4 Novorizontino-SP

Porto Vitória-ES 0 x 2 Quinho-RN

Grupo B – Bezerrão

Atlético-MG 1 x 1 Cuiabá-MT

São José-SP 4 x 0 I9-SP

Grupo C – Abadião

Palmeiras-SP 5 x 0 Vitória-BA

Barra-SC 2 x 1 Penharol-DF

Grupo D – Defelê

Santos-SP 0 x 3 Boavista-RJ

Caxias-RS 1 x 0 Belém-PA

Grupo E – Abadião

Ferroviária-SP 0 x 2 Coimbra-MG

Athletico-PR 2 x 2 Goiás-GO

Grupo F – Bezerrão

Fortaleza-CE 4 x 1 Vila Nova-GO

Guarani-SP 1 x 2 Real Brasília-DF

Grupo G - Estádio de Planaltina

Atlético-GO 1 x 0 Coritiba-PR

Galvez-CE 0 x 1 Canaã-DF

Grupo H - Campo da Cecaf

Inter de Limeira-SP 0 x 1 Monte Roraima-RR

Botafogo-RJ 0 x 3 Ceará-CE

