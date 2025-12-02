Super Copa Capital: Real Brasília e Canaã estreiam com vitória

Está encerrada a rodada de estreia da Super Copa Capital. Ao todo, foram 16 partidas espalhadas por todo o Distrito Federal e 47 redes balançadas nos dois primeiros dias do maior torneio de base sub-17 do país. Se no primeiro dia os representantes candangos saíram no prejuízo, nesta terça-feira (2/12), só deu DF. Tanto o Real Brasília, quanto o Canaã, venceram os respectivos jogos e conquistaram os três primeiros pontos no campeonato. Sem descanso, a 2ª rodada se inicia já nesta quarta-feira, (3/12), às 10h.
Com sede no Grupo F, o Real Brasília bateu o Guarani, de São Paulo, por 2 x 1. A equipe treinada por Mauro José venceu de virada, com dois gols do camisa nove Victor Moreira. Dherik Barbosa tinha aberto o placar para o Bugre, ainda no primeiro tempo. Quem lidera a chave pelo saldo de gols é o Fortaleza do treinador Fred Guedes. A equipe não teve dificuldades para bater o Vila Nova-GO, por 4 x 1. André Campos, Éden Reis, Enzo Ribeiro e Felipe Cardoso marcaram na goleada do Laion. Para os goianos, o volante Kauã Silva descontou.
Outro representante do DF a vencer na abertura foi o Canaã. Dentro de casa, no Estádio de Planaltina de Goiás, o Vento Forte venceu o Galvez, do Acre. O zagueiro Matheus Fubá marcou o gol solitário da partida, em cobrança de escanteio. Também pelo Grupo G, o Atlético Goianiense venceu o Coritiba pelo mesmo placar: 1 x 0. O único responsável por balançar o barbante foi Nathan Exupério.
Confira os resultados da 1ª rodada:
Grupo A – Estádio JK
Capital-DF 3 x 4 Novorizontino-SP
Porto Vitória-ES 0 x 2 Quinho-RN
Grupo B – Bezerrão
Atlético-MG 1 x 1 Cuiabá-MT
São José-SP 4 x 0 I9-SP
Grupo C – Abadião
Palmeiras-SP 5 x 0 Vitória-BA
Barra-SC 2 x 1 Penharol-DF
Grupo D – Defelê
Santos-SP 0 x 3 Boavista-RJ
Caxias-RS 1 x 0 Belém-PA
Grupo E – Abadião
Ferroviária-SP 0 x 2 Coimbra-MG
Athletico-PR 2 x 2 Goiás-GO
Grupo F – Bezerrão
Fortaleza-CE 4 x 1 Vila Nova-GO
Guarani-SP 1 x 2 Real Brasília-DF
Grupo G - Estádio de Planaltina
Atlético-GO 1 x 0 Coritiba-PR
Galvez-CE 0 x 1 Canaã-DF
Grupo H - Campo da Cecaf
Inter de Limeira-SP 0 x 1 Monte Roraima-RR
Botafogo-RJ 0 x 3 Ceará-CE