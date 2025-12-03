Prêmio Isabel Salgado divulga edital da segunda edição

Idealizado por Maria Clara Salgado, Gestora Executiva do projeto, filha de Isabel e também atleta, o prêmio é uma iniciativa independente - (crédito: Divulgação)

O Prêmio Isabel Salgado chega à segunda edição. O edital, que acaba de ser lançado, reforça o compromisso da iniciativa em celebrar o legado da eterna Isabel do Vôlei, reconhecendo projetos sociais que utilizam o esporte como ferramenta de transformação, inclusão e impacto positivo em comunidades de todo o país.

Idealizado por Maria Clara Salgado, Gestora Executiva do projeto, filha de Isabel e também atleta, o prêmio é uma iniciativa independente, plural e diversa inspirada na trajetória e nos valores de uma das figuras mais marcantes da história do voleibol brasileiro.

Entre as novidades deste ano está a ampliação das modalidades esportivas contempladas. Além do vôlei, o prêmio passa a reconhecer projetos ligados a futebol feminino, atletismo, judô, surfe e skate, fortalecendo o compromisso com a diversidade, a representatividade e o poder de transformação social do esporte.

Assim como na primeira edição, o Prêmio Isabel Salgado se divide ainda nas três categorias tradicionais: Aurora, destinada a atletas e ex-atletas que lideram projetos sociais ativos; Raízes, voltada a empreendedores sociais com iniciativas esportivas consolidadas; e Semente, destinada a pessoas que desejam iniciar novos projetos de impacto social. No total, até 25 iniciativas são premiadas — cinco na categoria Aurora, cinco na Raízes e quinze na Semente.

As categorias Aurora e Raízes concedem apoios financeiros de até R$ 90 mil para cada projeto selecionado, enquanto a Semente oferece formação em gestão de projetos sociais e apoios de até R$ 15 mil para cinco novas iniciativas, totalizando R$ 975.000,00 em investimentos destinados aos projetos selecionados. Além do incentivo financeiro, as categorias Aurora e Raízes recebem o Troféu Isabel.

As inscrições são gratuitas e ficam abertas até 21 de janeiro de 2026, pelo site www.premioisabelsalgado.com.br . O processo seletivo conta com cinco etapas de avaliação — pré-seleção, análise técnica, diligência prévia, avaliação do comitê e banca e, na categoria Raízes, voto popular. Todas as etapas são conduzidas pelo Instituto da Criança, responsável também pelo monitoramento dos projetos vencedores por 12 meses, garantindo transparência, compliance e boa aplicação dos recursos.

Com caráter cultural, educacional e social, o Prêmio é alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. A proposta busca valorizar boas práticas e incentivar atletas, ex-atletas e empreendedores sociais a ampliarem o alcance de suas ações em prol de uma sociedade mais justa, inclusiva e igualitária. Além disso, o Prêmio tem como premissa fortalecer o debate entre esporte e social.

A cerimônia de premiação será realizada no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB Rio de Janeiro), em 2026, com data a ser divulgada nos canais oficiais do prêmio. Mais do que uma homenagem, o Prêmio Isabel Salgado é um movimento que celebra o poder do esporte de transformar vidas.

“Minha mãe acreditava que o esporte pode mudar vidas e é isso que queremos continuar fazendo com o prêmio: apoiar quem faz a diferença e inspirar novas histórias”, afirma Maria Clara Salgado, idealizadora da iniciativa.

Serviço

Inscrições: até 21/1/2026

Site: www.premioisabelsalgado.com.br

Premiação: CCBB Rio de Janeiro, em 2026 (data a confirmar)

Modalidades: Vôlei, futebol feminino, atletismo, judô, surfe e skate

Apoio financeiro: até R$ 90 mil por projeto nas categorias Aurora e Raízes