Mundial de Handebol: Brasil bate a Coreia do Sul e mira quartas de final

Seleção Brasileira vence a Coreia do Sul e fica mais próxima de avançar às quartas de final do Mundial de Handebol - (crédito: Bruno Ruas / Ruas Mídia / CBHb)

A Seleção Brasileira segue defendendo 100% de aproveitamento no Mundial de Handebol Feminino. Na tarde desta quarta-feira (3/12), o Brasil triunfou diante da Coreia do Sul, por 32 x 25, na Porsche Arena, em Stuttgart, pela segunda fase do torneio. A vitória é importante na busca brasileira pela vaga nas quartas de final da competição. Agora, a equipe retona à quadra nesta sexta-feira (5/12), contra a Angola, às 11h30. Sportv e CazéTV transmitem o duelo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Após a classificação das três melhores equipes de cada grupo, os times foram distribuídos em novas chaves para esta etapa. O time brasileiro chegou a esta fase com apenas quatro pontos, aqueles conquistados contra as seleções que também se classificaram: as vitórias contra a Suécia e República Tchéquia. A amarelinha se encontra no Grupo III, ao lado de Noruega, Suécia, Angola, Tchéquia e Coreia do Sul.

O jogo

A Seleção Brasileira largou na frente com Giulia abrindo o marcador. O confronto estava acirrado, mas mesmo com a defesa coreana pressionando as brasileiras, o time verde-amarelo se manteve à frente de um placar apertado entre as equipes (7 x 6). As adversárias encontravam espaços para dar o tiro de sete metros, algo que incomodou o treinador Cristiano Rocha. Estava tudo igual (10 x 10). Bitolo foi o grande nome do Brasil na reta final, a armadora entrou com sangue no olho, ampliando o placar e afastando a Coreia do Sul de ir para o intervalo com a parcial empatada. Fim de primeiro tempo: 16 x 11.

A etapa final foi disputada. O Brasil seguiu à frente, mas as coreanas levaram trabalho para a goleira Gabi Moreschi, o paredão brasileiro. A promessa brasiliense Kelly Rosa também marcou o dela na partida, além de estar atenta na defesa para bloquear possíveis ataques do time coreano. Em busca de defender a invencibilidade na competição, a Seleção Brasileira ia dominando o ritmo do jogo e, já na reta final, conseguiu abrir oito pontos de vantagem, para não passar perigo. Sem preocupação, a Seleção Brasileira encerrou o confronto com mais uma vitória na competição e 100% de aproveitamento na disputa. Fim de jogo: 32 x 25.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Neymar vai em busca de feito inédito na temporada para ajudar o Santos

Neymar vai em busca de feito inédito na temporada para ajudar o Santos Esportes Ídolo do Atlético-MG, Reinaldo recebe indenização por perseguição na ditadura

Ídolo do Atlético-MG, Reinaldo recebe indenização por perseguição na ditadura Esportes Vasco não se livra do rebaixamento e pode se complicar na última rodada

Vasco não se livra do rebaixamento e pode se complicar na última rodada Esportes Site detalha encontro entre Léo Pereira e Flávia Saraiva; ex-namorado da ginasta se pronuncia

Site detalha encontro entre Léo Pereira e Flávia Saraiva; ex-namorado da ginasta se pronuncia Esportes Inter prepara reunião para definir futuro de Abel Braga após o Brasileirão

Inter prepara reunião para definir futuro de Abel Braga após o Brasileirão Esportes Diniz afirma que faltou contundência para o Vasco contra o Mirassol