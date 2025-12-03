Neymar vai em busca de feito inédito na temporada para ajudar o Santos

Em uma partida crucial na briga contra o rebaixamento, o Santos encara o Juventude na noite desta quarta-feira (3/12), em Caxias do Sul. Neymar, que ainda sofre com uma lesão no menisco do joelho esquerdo, está confirmado para o jogo, mesmo que no sacrifício.
O craque, que já atuou nesta condição contra o Sport, tenta alcançar uma marca que ainda não conseguiu no retorno ao Peixe. Desde sua apresentação, o jogador atuou em 26 partidas, marcou oito gols e deu quatro assistências. Entretanto, não conseguiu ter participações em gols em três jogos consecutivos.
Agora, Neymar vive uma boa sequência e pode alcançar a marca na Serra Gaúcha. No jogo contra o Leão, o craque marcou uma vez e deu uma assistência. No jogo anterior em que atuou, contra o Mirassol, também fez um gol. Neste intervalo, o Santos encarou o Internacional, mas Neymar foi poupado do jogo.
Neymar é uma das grandes esperanças do Alvinegro para escapar de um novo rebaixamento para a Série B. O Santos chega à penúltima rodada do Brasileirão na 16ª colocação, com 41 pontos, ficando na frente do Inter, 17º, pelo saldo de gols. Uma vitória contra o já rebaixado Juventude pode encaminhar uma permanência do Peixe na Série A.
