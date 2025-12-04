Sorteio da Copa abre contagem regressiva para maior álbum da história

A Panini e a Fifa lançaram a capa da versão do álbum que será comercializada nos Estados Unidos e no Canadá, dois dos três países anfitriões do torneio - (crédito: Divulgação/Fifa)

A expectativa pelo sorteio dos 12 grupos da primeira Copa do Mundo com 48 seleções nesta sexta-feira, em Washington, capital dos Estados Unidos, marcará o início da quebra dos porquinhos de quem sempre poupa o rico dinheirinho para investir na compra de figurinhas para completar o álbum da competição. A edição a ser comercializada em 2026 tem novidades apresentadas pela Panini, parceira da Fifa há mais de 50 anos. Se as páginas tiverem os 26 possíveis convocados das 48 seleções, a revista pode ter até 1.248 cromos somente de jogadores. A projeção inclui figurinhas adicionais como estádios e outras imagens que costumam constar nos livros.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O álbum terá uma versão para os Estados Unidos e o Canadá, dois dos anfitriões da primeira edição com três países-sede, e uma capa customizada para o México, onde houve o lançamento do álbum na Copa de 1970. Adaptações à parte, há uma certeza: o livro ilustrado para receber os cromos é o maior da história em 23 edições do principal torneio da Fifa.

A edição para o "povão" do mundo inteiro ainda não tem data certa para início das vendas. A previsão é nos próximos meses depois da definição dos grupos. Das 48 seleções, 42 estão conhecidas. Outras seis vagas dependem da repescagem. Os candidatos ao título estarão fechados em março. São 16 países na disputa por quatro bilhetes na Europa e seis por dois passes na seletiva mundial como diz a Fifa. A espera tem impacto na confecção do álbum.

"Nossa coleção de figurinhas da Copa do Mundo da Fifa da Panini cativa pessoas do mundo todo há gerações, e temos orgulho de apresentar esta capa histórica do álbum Canadá-Estados Unidos para a nossa edição de 2026", disse à Fifa Mark Warsop, CEO da Panini America.

"Esta capa especial é o primeiro passo em como planejamos celebrar nossos produtos e parcerias durante a Copa do Mundo da Fifa 2026, que incluirá figurinhas e cards colecionáveis, e acreditamos que os fãs e colecionadores ficarão muito animados", afirmou.

A capa dos Estados Unidos e do Canadá apresenta um estilo colorido da Copa do Mundo, com o emblema oficial do torneio e o troféu como destaques, além do ícone atemporal do "chute de bicicleta" da Panini, baseado no ex-jogador italiano Carlo Parola. O lance foi introduzido como o logotipo oficial da Panini em 1965.

A diretora comercial da Fifa, Romy Gai, falou sobre o sucesso do álbum no lançamento da capa. "Assim como a Copa do Mundo da FIFA, o álbum de figurinhas da Panini é uma das tradições mais icônicas e duradouras da cultura futebolística mundial. Por gerações, ele uniu torcedores, despertou entusiasmo ao redor do mundo e criou memórias e lembranças que perduram muito depois do apito final. Temos orgulho de dar continuidade a essa parceria. Juntamente com a Panini, esperamos celebrar um produto que une colecionadores, famílias e fãs de todas as idades. Este álbum é mais do que um item de colecionador – é um símbolo da alegria, da paixão e da expectativa que definem a Copa do Mundo”.