InícioEsportes
EUA-MÉXICO-CANADÁ 2026

Sorteio da Copa: Brasil conhece os adversários agora; acompanhe

Bolinhas definem a formação dos 12 grupos da primeira fase do Mundial de 2026, marcado para começar em 11 de junho

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, ao lado do presidente americano, Donald Trump (atrás do totem azul); Claudia Sheinbaum, presidente do México (atrás do totem verde); e o primeiro-ministro canadense, Mark Carney - (crédito: AFP)
O presidente da Fifa, Gianni Infantino, ao lado do presidente americano, Donald Trump (atrás do totem azul); Claudia Sheinbaum, presidente do México (atrás do totem verde); e o primeiro-ministro canadense, Mark Carney - (crédito: AFP)

Ao lado de outras 41 equipes, a Seleção Brasileira conhece, nesta sexta-feira (5/12), com quem disputará um espaço no mata-mata do principal torneio de seleções do mundo da bola. No Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos, a Fifa sorteia a formação dos 12 grupos da Copa do Mundo, que começa em 11 de junho e vai até 19 de julho. Acompanhe ao vivo:

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O torneio contará com a participação de 48 seleções. No entanto, 42 estão classificadas até agora. Outras 22 ainda lutam pelas seis vagas restantes. Elas se enfrentarão em uma repescagem. São 16 europeus em disputa por quatro vagas, e outros seis, de diferentes continentes, em batalha pelas outros dois espaços.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A tabela e os horários dos jogos serão divulgados apenas amanhã, às 14h. A ordem dos confrontos, no entanto, já será conhecida nesta sexta. 

Confira cada um dos grupos da Copa do Mundo de 2026: 

  • Grupo A: México, Matéria em atualização
  • Grupo B: Canadá, Matéria em atualização
  • Grupo C: Brasil, Matéria em atualização
  • Grupo D: Estados Unidos, Matéria em atualização
  • Grupo E: Alemanha, Matéria em atualização
  • Grupo F: Holanda, Matéria em atualização
  • Grupo G: Bélgica, Matéria em atualização
  • Grupo H: Espanha, Matéria em atualização
  • Grupo I: França, Matéria em atualização
  • Grupo J: Argentina, Matéria em atualização
  • Grupo K: Portugal, Matéria em atualização
  • Grupo L: Inglaterra, Matéria em atualização

Saiba Mais

 

  • Como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e quem são os possíveis adversários do Brasil
    Como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e quem são os possíveis adversários do Brasil Foto: Getty Images/Via AFP
  • O comediante Kevin Hart (esquerda), ao lado do presidente da Fifa, Gianni Infantino (centro) e a modelo Heidi Klum
    O comediante Kevin Hart (esquerda), ao lado do presidente da Fifa, Gianni Infantino (centro) e a modelo Heidi Klum Foto: AFP
  • Ator americano Kevin Hart ao lado da apresentadora e modelo Heid Klum
    Ator americano Kevin Hart ao lado da apresentadora e modelo Heid Klum Foto: AFP
  • O presidente da Fifa, Gianni Infantino, ao lado do presidente americano, Donald Trump (atrás do totem azul); Claudia Sheinbaum, presidente do México (atrás do totem verde); e o primeiro-ministro canadense, Mark Carney
    O presidente da Fifa, Gianni Infantino, ao lado do presidente americano, Donald Trump (atrás do totem azul); Claudia Sheinbaum, presidente do México (atrás do totem verde); e o primeiro-ministro canadense, Mark Carney Foto: AFP
  • Google Discover Icon

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 05/12/2025 13:55 / atualizado em 05/12/2025 15:31
SIGA
x