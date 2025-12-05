Sorteio da Copa: Brasil conhece os adversários agora; acompanhe

Ao lado de outras 41 equipes, a Seleção Brasileira conhece, nesta sexta-feira (5/12), com quem disputará um espaço no mata-mata do principal torneio de seleções do mundo da bola. No Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos, a Fifa sorteia a formação dos 12 grupos da Copa do Mundo, que começa em 11 de junho e vai até 19 de julho. Acompanhe ao vivo:
O torneio contará com a participação de 48 seleções. No entanto, 42 estão classificadas até agora. Outras 22 ainda lutam pelas seis vagas restantes. Elas se enfrentarão em uma repescagem. São 16 europeus em disputa por quatro vagas, e outros seis, de diferentes continentes, em batalha pelas outros dois espaços.
A tabela e os horários dos jogos serão divulgados apenas amanhã, às 14h. A ordem dos confrontos, no entanto, já será conhecida nesta sexta.
Confira cada um dos grupos da Copa do Mundo de 2026:
- Grupo A: México, Matéria em atualização.
- Grupo B: Canadá, Matéria em atualização
- Grupo C: Brasil, Matéria em atualização
- Grupo D: Estados Unidos, Matéria em atualização
- Grupo E: Alemanha, Matéria em atualização
- Grupo F: Holanda, Matéria em atualização
- Grupo G: Bélgica, Matéria em atualização
- Grupo H: Espanha, Matéria em atualização
- Grupo I: França, Matéria em atualização
- Grupo J: Argentina, Matéria em atualização
- Grupo K: Portugal, Matéria em atualização
- Grupo L: Inglaterra, Matéria em atualização
