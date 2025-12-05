Lionel Messi evita assegurar presença na próxima Copa do Mundo

Em longa entrevista concedida para a ‘ESPN’, Lionel Messi foi novamente questionado se a sua presença na próxima Copa do Mundo. Algo que ele preferiu adotar uma postura com base na cautela.

Segundo o camisa 10 da seleção argentina e do Inter Miami, a melhor estratégia é analisar o tema conforme o passar do tempo. Em especial, qual a sensação física que vai experimentar até chegar a hora da definição.

Nesse sentido, se o próximo ano tiver um andamento semelhante ao que ocorreu em 2025, Messi entende que existem boas possibilidades dele disputar a Copa do Mundo de tríplice sede entre Canadá, Estados Unidos e México. A saber, foram 48 jogos com 43 gols e 24 assistências.

"Vou levar um dia de cada vez, sendo sincero, tentando ser realista e me sentir bem. Este ano me senti muito bem. Tive a sorte de jogar muitos jogos", relembrou Lionel.

Outro ponto considerado por La Pulga na avaliação é o fato de viver uma realidade distinta do que se ambientou ao longo da carreira. Ao invés de seguir o calendário europeu (que termina na metade do ano), ele estará no meio do ciclo, já que o futebol nos Estados Unidos segue os atuais moldes do calendário brasileiro, por exemplo.

"Repito e é uma realidade: estamos em um momento da temporada totalmente diferente do europeu e das outras ligas. Começaremos a pré-temporada em janeiro e, de fevereiro a maio, teremos muitos jogos pela Concachampions, pela liga (Major League Soccer). Jogaremos com frequência e espero fazer uma pré-temporada para me preparar para isso", explicou.

Porém, antes de pensar em 2026 e na Copa, Messi tem uma importante missão com o Inter Miami. Isso porque, no sábado (6), a equipe da Flórida e o Vancouver Whitecaps disputam a final da Major League Soccer (MLS).