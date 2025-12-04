Brasília vence o Fortaleza e chega a seis vitórias seguidas no NBB

Depois de 21 dias sem atuar diante da torcida do Nilson Nelson, o Brasília Basquete voltou a dar alegrias ao torcedor no maior ginásio da capital. Sem Dedé Barbosa na beira da quadra por questões pessoais, a equipe demorou para encaixar, mas venceu com autoridade o Fortaleza na noite desta quinta-feira (4/12). Em noite iluminada do camisa dez Luquinhas, os extraterrestres cravaram um placar centenário de 105 a 90 sobre os cearenses e alcançaram a sexta vitória consecutiva nesta edição do Novo Basquete Brasil.

Essa é a primeira partida do Brasília após a parada para a AmeriCup, na última semana. Os dois convocados da equipe, Daniel Von Haydin e Brunão, foram essenciais na vitória diante do Fortaleza. Mas, quem atraiu todos os holofotes foi o armador Luquinhas, cestinha da noite com 17 pontos. Destas, cinco foram em arremessos de fora do garrafão. Facundo Corvalán foi outro destaque dos donos da cassa com 15 arremates – o mesmo número de Da Silva, maior pontuador da equipe cearense.

Ainda no Nilson Nelson, o Brasília se prepara para a próxima partida, diante do Unifacisa. O confronto está programado para este sábado (6/12), às 11h15.

O jogo

Sem o treinador Dedé Barbosa na beira da quadra, o Brasília encontrou dificuldades para abrir vantagem nos primeiros minutos. O Fortaleza aparecia organizado e acompanhava de perto cada investida dos brasilienses, que ainda levavam vantagem na qualidade técnica. O trio Lucas, Crescenzi e Corvalán demonstrava entrosamento e criava as melhores oportunidades da equipe da casa. Luquinhas foi o que mais chamou atenção como o mais lúcido: atuava como um motorzinho na armação e ditava o ritmo da partida. Foi dele o ponto que sacramentou a vitória brasiliense na primeira parcial, fechada em 22 a 18.

No segundo período, com mais confiança após a vitória parcial, o Brasília aumentou o volume de arremessos e construiu ações mais bem trabalhadas no ataque, mas era desequilibrado. A defesa ainda cedia muitos espaços e oferecia muita margem de arremesso aos cearenses. O Fortaleza conseguiu encostar na reta final da segunda parcial, após uma sequência de bolas de três. Ainda assim, o Brasília deixou a quadra com vantagem apertada de dois pontos no período (28 a 26) e seis no agregado (50 a 44), antes da ida aos vestiários.

Quando retornaram do intervalo, a partida ficou mais fechada. Os primeiros minutos registraram poucos pontos, com ambas as equipes bem posicionadas na defesa. O Fortaleza tentava diminuir a diferença e buscava igualar o marcador, avançando as linhas. O Brasília aproveitou espaços em transições rápidas, mas o equilíbrio prevaleceu, refletido no 22 a 22 do terceiro período. Todo o equilíbrio se esvaiu na etapa final e decisiva. Os brasilienses encaixaram sequência importante de bolas de três e conseguiram, enfim, desgarrar no placar. Foi o perído de maior pontuação e distância de toda partida: 33 a 24 e 15 pontos de diferença no placar final, de 105 a 90.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

