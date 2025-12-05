Copa do Brasil de muay thai chega a Brasília com disputa por cinturão

Brasília será o grande palco das artes marciais do país em 14 de dezembro, quando sedia a Copa do Brasil de Muay Thai 2025, na Embaixada da Tailândia, no Setor de Embaixadas Norte. O evento está consolidado como uma das competições mais importantes do calendário nacional. Mais do que uma noite de combates, a edição representa avanço no processo de fortalecimento e profissionalização da modalidade. Os ingressos serão vendidos a R$ 30 somente no local.

É um movimento liderado por Sandro Luiz Bencsik Fertonani, o Mestre Sandro, representante tailandês na América do Sul do Campeonato Mundial WMO Profissional e Pro Am. A relevância da Copa do Brasil cresce ainda mais com a função estratégica: o evento vale como seletiva oficial para o Tiger King Cup e para o Pan-Americano, abrindo portas para atletas que buscam projeção internacional.

"O muay thai brasileiro merece palco, respeito e projeção internacional. Organizar a Copa do Brasil não é apenas realizar um evento, é dar oportunidade real a atletas que sonham grande. Ter o apoio da Embaixada da Tailândia e chancelar um cinturão oficial é um marco para todos nós. Meu compromisso é continuar criando relevância e colocando o esporte sob o holofote que ele merece", destaca o mestre Sandro Fertonani.



A importância internacional do torneio fica evidente no envolvimento direto da Embaixada Real da Tailândia no Brasil, por meio da embaixadora Kundhinee Aksornwong. A luta escolhida em conjunto com a embaixada coloca em lados opostos dois atletas que carregam estilos marcantes e trajetórias fortes dentro da modalidade: o cearense Alisson Crazy e o sul-mato-grossense Alandson Galvão, duelando na categoria 64 kg. Alandson, que mora e compete na Tailândia desde 2024, foi campeão mundial ano passado e terceiro lugar em 2023.



Alisson é campeão do Thai One 1, 2, 3 e 4, campeão brasileiro de muay thai WKA em 2023, campeão War Champions 2018/19. Ele chega motivado para o desafio e reconhece o peso da oportunidade. “Representar meu estado numa luta desse tamanho é uma responsabilidade enorme. Vou chegar preparado para impor meu ritmo, mostrar meu Muay Thai e conquistar esse cinturão histórico. Não é só uma luta: é uma chance de marcar meu nome na modalidade”, afirma o atleta do Ceará.



Do outro lado, Alandson também entende a grandeza do momento. “Quando recebi o convite, entendi imediatamente o peso dessa oportunidade. Vou encarar um adversário duro, mas estou vindo com foco total. Esse cinturão tem valor simbólico gigante, e eu vou para Brasília para buscar essa vitória”, garante o representante do Mato Grosso do Sul.



O card completo contará com 35 lutas, reunindo atletas de vários estados e confirmando o caráter nacional do evento. Além do impacto competitivo, a Copa do Brasil reforça a força atlética do muay thai. Entre os dez esportes de luta mais tradicionais do mundo, é a modalidade que mais contribui para perda de gordura, chegando a cerca de 700 calorias por combate — resultado direto da intensidade, do dinamismo e da exigência muscular da arte tailandesa. Não à toa, praticantes gostam de dizer: o muay thai é de explodir o shape.



Mais do que um evento isolado, a edição de 2025 consolida Brasília como polo emergente do muay thai nacional. A presença da Embaixada da Tailândia e a criação de um cinturão oficial reforçam a legitimidade internacional da competição e pavimentam um caminho que pode, nos próximos anos, transformar a Copa do Brasil em um dos maiores palcos da modalidade nas Américas.