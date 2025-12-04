Internacional desmorona e chega à rodada final do Brasileirão em cenário alarmante

O Internacional sofreu uma queda abrupta de rendimento na reta final do Brasileirão e deixou escapar a vantagem que mantinha sobre os rivais na luta contra o rebaixamento. Sem vencer há três partidas — com um empate e duas derrotas consecutivas — o Colorado entrou na zona de descenso justamente na rodada decisiva.
A sequência negativa começou após a surpreendente vitória fora de casa sobre o Ceará, resultado raro na campanha. No duelo direto com o Santos, no Beira-Rio, o Inter dominou o primeiro tempo, abriu o placar e criou chances para ampliar. Segundo o Sofascore, foram 14 finalizações e quatro oportunidades claras apenas na etapa inicial. No entanto, a equipe desperdiçou as chances, perdeu intensidade no segundo tempo e permitiu o empate em 1 x 1.
Campanha fora de casa amplia crise
O cenário piorou no confronto seguinte, outro duelo direto, desta vez contra o Vasco, em São Januário. Antes dos dez minutos, o Colorado já perdia por 2 a 0 e sofreu intensa pressão até a metade do primeiro tempo. Embora tenha reagido e diminuído a diferença, um forte temporal interrompeu o jogo por mais de uma hora. Na retomada, o Vasco retomou o controle, marcou mais três gols e goleou por 5 a 1.
A derrota custou o cargo do técnico Ramón Díaz. Para tentar evitar o rebaixamento, a diretoria optou por Abel Braga, ídolo colorado. Porém, a troca não teve efeito imediato. Contra o São Paulo, novamente fora de casa, o Inter repetiu erros: levou dois gols ainda no primeiro tempo e sofreu o terceiro logo após o intervalo, perdendo por 3 a 0.
Sem vantagem e dependendo de combinação de resultados
A má sequência das últimas três rodadas provocou uma reviravolta nos critérios de desempate. Com dez vitórias, o Inter foi ultrapassado por Santos — que chegou a 11 — e alcançado pelo Vitória. O saldo de gols também despencou de -8 para -15, enquanto os concorrentes diretos melhoraram seus números.
A pontuação agravou o cenário. O Vitória subiu para 42 pontos, deixando o Inter com 41 e empurrando o Colorado para a 18ª posição. Assim, a equipe gaúcha deixou de depender apenas de si para escapar da queda.
Para permanecer na elite, o Internacional precisa vencer o Bragantino, no Beira-Rio, às 16h deste domingo (7), e torcer por dois dos três cenários:
Fortaleza não vencer o Botafogo, no Nilton Santos
Vitória não superar o São Paulo, no Barradão
Ceará não vencer o Palmeiras, no Castelão
O Bragantino, por sua vez, não entra em campo apenas para cumprir tabela. O Massa Bruta busca confirmar a oitava posição e ainda briga por vaga na pré-Libertadores, o que aumenta a pressão sobre o Colorado na rodada final.
