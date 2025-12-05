Brasília Vôlei encara Batavo Mackenzie e mira no G8 da Superliga Feminina

A levantadora Ana Paula é um dos destaques do Brasília Vôlei neste início de temporada da Superliga Feminina de Vôlei - (crédito: Rogério Guerreiro / Brasília Vôlei )

Após encerrar um jejum de cinco partidas sem vencer, o Brasília Vôlei conta mais uma vez com o apoio da torcida hoje, em casa, para enfrentar o Mackenzie, às 18h30, pela nona rodada da Superliga Feminina. Na última partida, o time brasiliense conquistou o segundo triunfo do campeonato e, além de sair da zona de rebaixamento, saltou para a nona colocação da tabela. A levantadora Ana Paula ressaltou a importância do último jogo e afirmou que é necessário continuarem com a mesma intensidade para as partidas futuras.

A conquista dos três pontos trouxe um impacto positivo para o time de Spencer Lee. Agora, buscar a vitória contra Mackenzie é importante para que o esquadrão se mantenha próximo ao G8 do campeonato. Isso porque, o adversário do Brasília Vôlei ocupa a sétima posição, com nove pontos e, em caso de triunfo, a equipe candanga avança mais um lugar na tabela. O melhor cenário para ficar entre as oito colocadas seria superar o Mackenzie e torcer por um resultado negativo do Barueri, oitavo colocado, também com nove pontos.

Para a levantadora Ana Paula, um dos destaques da equipe na temporada, o confronto com o Sorocaba trouxe um gás a mais para fortalecer o trabalho que vem sendo feito pelo grupo. "Essa nossa ultima vitória foi muito importante para o nosso time, porque ela reforçou a nossa confiança no trabalho que estamos fazendo. Cada jogo agora tem uma pressão maior, e é essencial que a gente continue com a mentalidade de que estamos juntos nessa luta", pontuou.

"Estamos com a confiança lá em cima", afirmou. Porém, destaca que a equipe mantém os pés no chão para encarar cada confronto com a devida seriedade. "Também cientes de que cada jogo é uma batalha, e precisamos continuar com a mesma intensidade. O foco total é em aproveitar essa oportunidade e conquistar mais três pontos", alertou.

Por fim, enfatizou a importância de ter mais um confronto em casa, com o apoio da torcida para ir em busca dos três pontos. "Ter mais um jogo em casa é muito bom e muito motivador, principalmente com o apoio da nossa torcida, a energia deles faz toda a diferença, e com o apoio deles, a gente se sente ainda mais motivado para alcançar esse objetivo" finalizou.

Programe-se

Superliga Feminina - nona rodada

Brasília Vôlei x Batavo Mackenzie

Data e horário: 5/12 (sexta-feira), às 18h30

Local: Ginásio do Sesi, Taguatinga

Transmissão: Sportv

