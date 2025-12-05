InícioEsportes
EUA-MÉXICO-CANADÁ

Brasil pega Marrocos, Haiti e Escócia na Copa de 2026

Sorteio realizado nesta sexta-feira (5/12), em Washington (EUA), definiu quem medirá forças com a Seleção Brasileira no grupo C durante a busca pelo hexacampeonato mundial

Brasil estreia contra Marrocos, em 13 de junho - (crédito: @rafaelribeirorio/CBF)
Brasil estreia contra Marrocos, em 13 de junho - (crédito: @rafaelribeirorio/CBF)

A Seleção Brasileira já sabe quem precisará enfrentar no primeiro passo da busca pelo hexacampeonato mundial. Nesta sexta-feira (5/12), no Kennedy Center, em Washington, capital dos Estados Unidos, a Fifa sorteou a composição dos 12 grupos que disputarão a Copa do Mundo de 2026. Serão 48 equipes na perseguição pela taça, marcada para acontecer entre os dias 11 de junho e 19 de julho.

Sorteada como cabeça de chave do grupo C, a Seleção terá como adversários Marrocos, Escócia e Haiti. A ordem dos jogos já foi definida. No dia 13 de junho, num sábado, a estreia á contra os marroquinos. O horário da partida ainda será definido (neste sábado, dia 6 de dezembro). O confronto acontecerá em Boston ou Nova York. Uma semana depois, no dia 19, uma sexta-feira, o segundo embate é contra o Haiti, em Boston ou na Filadélfia. Em 24 de junho, uma quarta-feira, a Seleção joga contra a Escócia, em Atlanta ou Miami.  

Confira como ficaram os 12 grupos da Copa do Mundo de 2026: 

  • Grupo A: México, Coreia do Sul, África do Sul e Europa D (República Tcheca, Irlanda, Dinamarca ou Macedônia do Norte)
  • Grupo B: Canadá, Suíça, Catar e Europa A (Itália, Irlanda do Norte, País de Gales e Bósnia)
  • Grupo C: Brasil, Marrocos, Haiti , Escócia
  • Grupo D: Estados Unidos, Austrália, Paraguai e Europa C (Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo)
  • Grupo E: Alemanha, Equador, Costa do Marfim e Curaçao
  • Grupo F: Holanda, Japão, Tunísia e Europa B (Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia)
  • Grupo G: Bélgica, Irã, Egito e Nova Zelândia
  • Grupo H: Espanha, Uruguai, Arábia Saudita e Cabo Verde
  • Grupo I: França, Senegal, Noruega e Intercontinental 2 (Bolívia, Suriname ou Iraque)
  • Grupo J: Argentina, Áustria, Argélia e Jordânia
  • Grupo K: Portugal, Colômbia, Uzbequistão e Intercontinental 1 (RD Congo, Jamaica ou Nova Caledônia)
  • Grupo L: Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá

postado em 05/12/2025 16:23 / atualizado em 05/12/2025 16:25
