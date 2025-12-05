InícioEsportes
Saiba quem são os apresentadores do sorteio da Copa do Mundo de 2026

Apresentadora alemã comanda, ao lado de Kevin Hart, o evento que define os grupos do Mundial ampliado para 48 seleções; cerimônia teve início às 14h, no Kennedy Center, EUA

Ator americano Kevin Hart ao lado da apresentadora e modelo Heid Klum - (crédito: AFP )

O sorteio da Copa do Mundo de 2026 começou às 14h (horário de Brasília) desta sexta-feira (5/12), no Kennedy Center, em Washington D.C., capital dos Estados Unidos. De volta ao comando da cerimônia quase duas décadas depois de apresentar o sorteio do Mundial de 2006, a supermodelo alemã Heidi Klum comanda a apresentação do evento ao lado do comediante e ator Kevin Hart. 

Ícone global da moda e da televisão, Klum volta a assumir o papel que a projetou no universo futebolístico. A alemã, que ganhou fama como angel da Victoria's Secret e consolidou carreira como apresentadora e produtora de programas como Project Runway, Germany's Next Topmodel e America's Got Talent, afirmou recentemente ser "uma honra" retornar ao posto em um momento histórico da competição.

Já Kevin Hart, de 46 anos, é uma das personalidade mais populares do humor e do cinema norte-americano. Ele estrelou sua carreira internacional com especiais de stand-up e filmes como Jumanji, Um Espião e Meio e Policial em Apuros. Hart também é apresentador, produtor e empresário. 

Além deles, o ator e produtor Danny Ramirez participa da transmissão entrevistando grandes personagens do futebol. A festa também conta com apresentações musicias de nomes como Nicole Scherzinger, Robbie Williams, Village People e o artista italiano Andrea Bocelli. 

Como funciona o sorteio?

O sorteio define os grupos da Copa do Mundo de 2026, a primeira com 48 seleções sediada por Estados Unidos, México e Canadá. 

As seleções foram divididas em quatro potes. No Pote 1 estão os três países-sede e as nove equipes mais bem colocadas no ranking da Fifa. Os demais potes seguem da mesma forma. As seis vagas restantes, que serão decididas na repescagem de março, já estão alocadas no Pote 4. 

A novidade para o ano de 2026, é que as seleções mais bem rankeadas — Espanha, Argentina, França e Inglaterra — não poderão se enfrentar antes das semifinais. 

Potes 

Pote 1: Canadá, México, EUA, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha;

Pote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália;

Pote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul;

Pote 4 (Repescagem): Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia e seleções europeias 1,2,3 e 4 e intercontinentais. 

 

