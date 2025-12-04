Transmissão, data e regras: saiba tudo sobre o sorteio da Copa

A taça da Copa do Mundo ao lado da bola oficial da edição de 2026, a Trionda - (crédito: Foto: Divulgação/Adidas)

Os 12 grupos da primeira fase da Copa do Mundo de 2026 serão definidos nesta sexta-feira (5/12), em sorteio. As bolinhas revelarão a composição de cada um dos grupos de quatro, responsáveis por abrigar as 48 seleções do Mundial sediado nos EUA, México e Canadá. A cerimônia começa às 14h (de Brasília) e terá transmissão da TV Globo na televisão aberta, do SporTV na televisão fechada e do Globoplay.

No entanto, as seleções participantes ainda não terão todas as informações necessárias para o planejamento da competição. Apenas no sábado, no mesmo horário, a Fifa divulgará, por meio de novo evento, os horários e os locais de cada uma delas.

De qualquer forma, os grupos serão montados em sorteio realizado no Kennedy Center, em Washington. A ordem dos jogos também será conhecida. Cada chave, composta por quatro equipes, contará com uma vinda de cada um dos quatro potes já divulgados pela Fifa. Ou seja, cada grupo será formado por um cabeça de chave, um componente do pote 2, outro do 3, e mais um do 4. Os times que ainda disputarão as partidas de repescagem, em março de 2026, estão no 4.

De acordo com anúncio feito pela Fifa, haverá transmissão ao vivo com a participação de ex-jogadores e especialistas, às 14h de sábado.

Como o sorteio de sexta-feira (5/12) funcionará?

Na semana passada, a última do mês de novembro, a Fifa divulgou a divisão dos quatro potes para o sorteio. O Brasil é um dos presentes no pote 1, ou seja, dos cabeças de chave. Outras equipes, como Argentina, Espanha e os anfitriões (EUA, México e Canadá) também estão no primeiro pote. Antes com oito grupos e 32 seleções na disputa, a Copa do Mundo teve um aumento no número de participantes para esta edição.

Veja como ficaram distribuídas as 48 seleções:

Pote 1: Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha;



Pote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália;



Pote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul



Pote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia, Repescagem Europa A, Repescagem Europa B, Repescagem Europa C, Repescagem Europa D, Repescagem Intercontinental 1, Repescagem Intercontinental 2.

Apenas os três países-sede já sabem em quais grupos estarão. O México será cabeça de chave do grupo A. O Canadá, do B. Já os Estados Unidos, do D. Os nove time restantes do pote 1 foram selecionados de acordo com as respectivas posições no ranking da Fifa. O próprio ranking também serviu como critério para a formação dos potes 2, 3 e 4.

Cada grupo contará apenas com um time de cada confederação, exceto a Uefa, da Europa. No entanto, mais de duas seleções europeias não poderão estar no mesmo grupo. Foi definido que os quatro times de maior posição no ranking ficarão em chaves opostas, de forma alternada. Ou seja: o melhor time vai para o lado A, o segundo, para o lado B; o terceiro, para o A; e o quarto, para o B. Assim, confrontos de maior porte ficam resguardados para a segunda fase.

Cada um dos quatro potes terá 12 bolinhas cada. Os nomes de cada um dos times participantes ficará na parte interna. Todos os países terão bolinhas brancas. Estados Unidos (azul), México (verde) e Canadá (vermelho), os países-sede, serão as exceções em relação às cores.

Estas três serão direcionadas para os grupos já definidos (A, B e D). As outras nove terão os respectivos destinos escolhidos no sorteio. Os outros potes (2, 3 e 4) seguirão o modelo tradicional do sorteio. Cada time será sorteado para um grupo, do A ao L, de acordo com as restrições continentais já mencionadas. Cada um dos 12 grupos tem um lugar específico definido para a seleção que vier de cada pote. Veja:

Tabela feita pela Fifa para ilustrar funcionamento do sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Sorteio acontecerá nesta sexta-feira (5/12) (foto: Divulgação/Fifa) Outras seis vagas ainda serão definidas entre os 42 já classificados. Quatro deles sairão da repescagem europeia. Itália, Irlanda do Norte, País de Gales, Bósnia, Ucrânia, Suécia, Polônia, Albânia, Turquia, Romênia, Eslováquia, Kosovo, República Tcheca, Irlanda, Dinamarca e Macedônia do Norte estão na disputa. As outras duas vagas virão da repescagem intercontinental. Seis equipes de diferentes continentes combatem pelo espaço. São elas: RD Congo, Jamaica, Nova Caledônia, Bolívia, Suriname e Iraque