O que significa o Prêmio da Paz entregue pela Fifa a Donald Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, recebe o Prêmio da Paz da FIFA do presidente italiano da FIFA, Gianni Infantino, durante o sorteio da Copa do Mundo FIFA de 2026 - (crédito: AFP)

Durante a cerimônia de sorteio da Copa do Mundo de 2026 realizada nesta sexta-feira (5/12), em Washington D.C., EUA, o presidente norte-americano Donald Trump recebeu das mãos do presidente da Fifa, Gianni Infantino, um troféu e uma medalha de reconhecimento por seus "esforços pela paz".

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Nomeada de "Prêmio da Paz da Fifa — O Futebol une o mundo", a premiação criada neste ano pela federação é uma homenagem a alguém que, segundo a organização, tenha tomado "medidas excepcionais e extraordinárias pela paz e, ao fazê-lo, tenha unido pessoas em todo o mundo".

"O senhor é merecedor do prêmio por tudo o que fez pela paz, por tornar o mundo mais próspero", disse Infantino a Trump.

















Em agradecimento, Trump disse que "salvou milhões e milhões de pessoas" ao encerrar conflitos e guerras recentes espalhados pelo globo.

Leia também: Saiba quem são os apresentadores do sorteio da Copa do Mundo de 2026

Os dois líderes se aproximaram nos últimos meses, principalmente durante uma "autocampanha" de Trump para que vencesse o Prêmio Nobel da Paz de 2025.

Não se sabe ao certo quais os critérios utilizados na escolha do vencedor. Inicialmente, foi divulgado que haveria concorrentes, mas o prêmio foi entregue diretamente ao presidente norte-americano.

Como funciona o sorteio dos grupos?



O sorteio começou às 14h desta sexta (5) e define os grupos da Copa do Mundo de 2026, a primeira com 48 seleções sediada por Estados Unidos, México e Canadá.

As seleções foram divididas em quatro potes. No Pote 1 estão os três países-sede e as nove equipes mais bem colocadas no ranking da Fifa. Os demais potes seguem da mesma forma. As seis vagas restantes, que serão decididas na repescagem de março, já estão alocadas no Pote 4.

A novidade para o ano de 2026, é que as seleções mais bem rankeadas — Espanha, Argentina, França e Inglaterra — não poderão se enfrentar antes das semifinais.

Potes



Pote 1: Canadá, México, EUA, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha;

Pote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália;

Pote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul;

Pote 4 (Repescagem): Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia e seleções europeias 1,2,3 e 4 e intercontinentais.