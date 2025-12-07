Palmeiras vence de virada e rebaixa o Ceará na última rodada do Brasileirão

O Palmeiras venceu o Ceará de virada por 3 a 1 na Arena Castelão, neste domingo (7/12), pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pedro Raul abriu o placar para os donos da casa na primeira etapa. Facundo Torres, Sosa e Flaco López viraram o jogo para o Verdão.
Este resultado rebaixou o Ceará para a segunda divisão do Brasileirão 2026: o clube nordestino termina o campeonato na 17ª posição com 43 pontos conquistados. O Verdão, que já estava com o vice-campeonato garantido desde o início da rodada, termina sua participação na competição com 76 pontos conquistados, e se torna o vice com maior pontuação na história dos pontos corridos com 20 clubes (desde 2006).
O Ceará começou a partida controlando a posse de bola e tentando se impor diante do Palmeiras. A primeira chance do jogo foi justamente do Vozão: após enfiada de bola de Pedro Raul, Fernandinho tentou passe em direção à segunda trave, mas estava impedido. A resposta do Verdão veio quatro minutos depois: o jovem Larson deu belo lançamento e colocou Sosa frente a frente com o goleiro Bruno Ferreira. O paraguaio, no entanto, tentou uma cavadinha e acabou errando o gol.
O primeiro gol do jogo saiu pouco tempo depois, aos 12 minutos: Lucas Mugni cobrou falta em direção à área, Willian Machado ajeitou para o meio e Pedro Raul apenas empurrou para dentro. O resultado parcial livrava o Ceará da queda, mas a situação durou pouco. Apenas cinco minutos depois, Bruno Fuchs se lançou ao ataque, cruzou em direção à segunda trave e Facundo Torres finalizou de primeira, marcando um belo gol para empatar a partida.
Palmeiras melhora e passa a controlar o jogo
Na segunda etapa, o Palmeiras voltou com a mesma formação, mas mostrou mais tranquilidade para trocar passes e inverteu o cenário da primeira etapa, na qual viu o Ceará se lançar ao ataque. Com mais posse e controle de do jogo, o gol da virada passou a ser questão de tempo. Aos 15 minutos, Sosa cobrou falta na entrada da área. Com uma batida forte, no canto de Bruno Ferreira, o paraguaio empatou o jogo e se redimiu do erro da primeira etapa.
O Ceará tentou responder com duas alterações na sequência, as entradas de Vina e Pedro Henrique. Mas os jogadores nada puderam fazer para mudar o resultado do jogo: apenas cinco minutos depois do empate, Flaco López fechou cruzamento de Jefté em direção à segunda trave e marcou o terceiro do Verdão, dando números finais ao jogo e rebaixando o Ceará para a Série B do Brasileirão de 2026.
CEARÁ 1×3 PALMEIRAS
Campeonato Brasileiro – 38ª rodada
Data e horário: 7/12/2025 (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Gols: Pedro Raul, 12’/1ºT (1-0); Facundo Torres, 17’/1ºT (1-1); Ramón Sosa, 15’/2ºT (1-2); Flaco López, 20’/2ºT (1-3)
CEARÁ: Bruno Ferreira; Rafael Ramos (Aylon, 23’/2ºT), Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinícius Zanocelo, Dieguinho (Fernando Sobral, intervalo) e Lucas Mugni (Vina, 17’/2ºT); Galeano, Fernandinho (Pedro Henrique, 17’/2ºT) e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.
PALMEIRAS: Marcelo Lomba; Giay, Bruno Fuchs, Benedetti e Jefté; Maurício, Aníbal Moreno, Larson (Allan, 23’/2ºT) e Ramón Sosa; Facundo Torres (Luighi, 23’/2ºT) e Flaco López (Bruno Rodrigues, 28’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.
Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)
Cartões Amarelos: Larson (PAL); Fernandinho, Fernando Sobral (CEA)
Cartões Vermelhos: –