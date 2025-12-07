Rayssa Leal conquista tetra no Skate Street em São Paulo

A skatista brasileira Rayssa Leal conquistou o tetracampeonato consecutivo da Street League Skateboarding (SLS), neste domingo (7/12), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Esta é a quarta vitória seguida no principal circuito mundial de skate street. Apesar de sentir uma entorse no tornozelo durante o fim de semana, Rayssa fez uma apresentação sólida e superou nomes promissores, como a australiana Chloe Covell.
“Estou muito feliz, não tenho palavras, era 100% a meta do ano. Tive algumas falhas este ano, mas fiquei muito feliz em vencer aqui, com o público cheio e representar o Brasil. No treino eu caí, bati a cabeça, virei o joelho, mas hoje eu acordei melhor desse torcicolo. Mesmo machucada, competi muito feliz, fiquei 100% para a competição”, disse Rayssa, em entrevista ao GE.
A final feminina da etapa de 2025 da SLS, considerada o ápice da temporada após o cancelamento do campeonato mundial, reuniu as maiores estrelas do skate mundial. Rayssa Leal, que já havia garantido vaga direta para a disputa, iniciou sua performance com nota 8,3 na primeira volta, assumindo a liderança desde cedo.
Mesmo com uma queda na rodada posterior e sentindo dores, ela se manteve firme. Nas rodadas decisivas, manteve notas altas (7,5; 8,7; 8,1) e, com a queda das principais concorrentes na última volta, sagrou-se campeã.
O novo título amplia o legado de Rayssa. Aos 17 anos, ela se consolida como a maior referência da SLS na atualidade, marcando uma hegemonia inédita no feminino.
